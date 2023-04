A 18 días de que se lleve adelante la elección, en la que se renovará autoridades provinciales, el candidato a gobernador por la subagrupación Cambia San Juan, Marcelo Orrego, presentó en sociedad los ejes de un eventual mandato. En una presentación que hizo en su Santa Lucía natal y frente a sus candidatos y colaboradores más cercanos, el principal referente de Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio, dijo que "hay tres ejes que son fundamentales que son la educación, la salud y la seguridad". No fue lo único ya que además, como materia secundaria, indicó que "se tiene que despertar la producción, el agro, la minería responsable y amigable con el medio ambiente". También "se tiene que despertar un polo tecnológico, las energías renovables y el turismo". Según indicó el propio Orrego, al igual que su compañero de fórmula Fabián Martín, quien compite como candidato a vicegobernador, los tres ejes de gobierno y el resto de las propuestas "serán presentadas en una app", la que estará disponible la semana que viene, fecha a confirmar. El objetivo es mostrar en un solo lugar todas las iniciativas y que las mismas estén al alcance de la mano, en este caso, del electorado.

La presentación de Orrego se dio en el marco del "segundo foro de ideas para cambiar el futuro de San Juan", espacio que tuvo su primer paso en noviembre del año pasado, cuando el diputado nacional todavía no se lanzaba como candidato. Se trató de un ámbito en el que referentes y militantes desarrollaron lineamientos de lo que sería una gestión después del 10 de diciembre. En ese marco y frente a unas 300 personas, Orrego volvió a reiterar lo que viene manifestando durante la campaña, que "gobernar es administrar prioridades" y que "hay que despertar San Juan con todas sus expresiones".

La frase de que las distintas áreas nombradas "se tienen que despertar" sonó a críticas para el ejecutivo local, ya que se entienden que se encuentran "dormidas" en la actualidad. Así, Orrego dijo que promoverá "una reforma educativa" la que "tenga que ver con generar mejores planes y mejores contenidos" y, también, "profesionalizar a los docentes, porque ellos son profesionales de la educación". Además, indicó que creará el "boleto educativo gratuito", propuesta que también había planteado cuando fue candidato en 2019. Sobre de dónde sacará los fondos para cumplir con ese objetivo, el legislador indicó que "del presupuesto provincial porque gobernar es administrar prioridades".

Sobre la seguridad, indicó que "tiene que haber muchos más policías que estén en las calles. A los delincuentes los vamos a acorralar. Ellos le tienen que tener miedo a la policía y terror a los jueces". Si bien indicó que hace falta más personal de seguridad, Orrego no indicó qué cantidad. En materia de salud, dijo que "hay que volver a darle valor a la atención primaria" y "terminar con la burocracia porque si uno se tiene que operar tiene que esperar meses para hacerlo". Al igual que en educación, habló de "jerarquizar a los profesionales de la salud", mientras que hay que trabajar para evitar que "todos aquellos hospitales y microhospitales terminen siendo envases vacíos". En diálogo con la prensa habló de "generar un hospital pediátrico", el que "podría estar en Rawson".

Al cierre de su discurso habló sobre las elecciones nacionales al decir que "el próximo presidente va a venir del espacio político al que pertenezco", por lo que "los sanjuaninos nos merecemos tener un gobernador del mismo espacio político", es que "el 80 por ciento de los recursos que llegan son de Nación".

Deseo

Frente a la militancia, candidatos y equipo técnico, Marcelo Orrego dijo que "no sólo quiero ser gobernador, sino que quiero ser un buen gobernador y, si Dios me está escuchando, espero que me dé la oportunidad de ser uno bueno, si no, que no la tenga".

CLAVES

Mensaje a Uñac

El candidato a vicegobernador, Fabián Martín, dijo que lo de ayer “no es un salto al vacío como dicen desde el Gobierno (en un claro mensaje a Uñac), sino que es un cambio con certeza. Estamos preparados y tenemos experiencia”.



Pedido

Al cierre de su presentación, Orrego les pidió a los presentes que, “en el poco tiempo

que queda, no dejemos de militar. Hay que redoblar los esfuerzos. El 14 de mayo le vamos a devolver la esperanza a los sanjuaninos”.