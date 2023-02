Tal como se preveía, el diputado nacional Marcelo Orrego anunció anoche que peleará por el máximo cargo provincial, bajo el paraguas de lo que fue Juntos por el Cambio, dado que la alianza o agrupación se llamará Unidos por San Juan, mientras que su lista o subagrupación se denominará Cambia San Juan. "Voy a estar en este desafío" y "quiero ser gobernador", destacó en el acto en el Club Atlético Sanjuanino Juniors, de Rivadavia. En su discurso, lanzó críticas a la gestión de Sergio Uñac y tuvo un párrafo para cuestionar a José Luis Gioja, el otro rival peronista. En sintonía con el eslogan a nivel nacional, habló de cambio y resaltó que "los cambios que vienen son con certeza, no saltos al vacío". La frase sonó a recoger el guante frente a las dudas que han sembrado dirigentes del oficialismo sobre la hoja de ruta del santaluceño ante una eventual administración.

Orrego llevó adelante el acto pasada las 21, rodeado de los máximos dirigentes de Producción y Trabajo, Actuar, el Pro, la UCR, Dignidad Ciudadana y Coalición Cívica, entre otros, además de candidatos y militantes de los distintos departamentos, los que llenaron el club rivadaviense con banderas y pancartas. El que hizo la presentación fue el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, porque "soy local", aclaró por la ubicación del club deportivo y como para no confirmar aún su posible postulación como vice.

En tono de campaña, el actual diputado nacional indicó que "vamos a comenzar un proceso de cambios en San Juan". Si bien no lo nombró, se refirió al exgobernador Gioja, quien también se lanzó la semana pasada. "Hay algunos políticos que proponen que hay que hacer lo que se hizo hace 20 años". En su segundo movimiento, le apuntó a Uñac. "Hay otros que dicen que San Juan está bien, que hay que seguir haciendo lo mismo. Lo que creo es que se necesita aire fresco. Necesitamos nuevas ideas y todas tienen que tener la impronta de la innovación, si no, no vamos a resolver ni los viejos ni los nuevos problemas. Tenemos que tener un Estado que sea eficaz, que dé respuestas a los problemas que la gente sola no puede resolver".

Dureza. Orrego tuvo un discurso crítico contra la gestión uñaquista, además de que le dedicó un párrafo al exgobernador Gioja.

Sus cuestionamientos fueron más allá, ya que le apuntó a la educación y la seguridad. "No puede ser que no trabajemos en materia de seguridad. Que por una bicicleta o por un celular alguien pierda la vida (...) Hay que irle de frente a las lacras que les venden drogas a nuestros hijos y los matan todos los días". Además, señaló que "creo en la libertad de expresión. Nadie es dueño de la verdad y nadie se tiene que enojar porque uno piense de una u otra manera. Tampoco nos sirve la pelea rabiosa entre los políticos, no resuelve ni uno solo de los problemas de los sanjuaninos".

En el repertorio estuvo la crítica al Gobierno nacional, con el que ligó a la gestión uñaquista, ya que remarcó que "es cómplice" y "lo avala". También habló del San Juan de las "insatisfacciones", de "aquellos que quieren trabajar, que quieren estudiar y tener una vivienda y no pueden".

Sin entrar en detalles en ejes de su administración, manifestó que "creo en la minería, amigable y responsable; en el agro, en la industria, en el turismo. Creo en el deporte, pero no solamente en los eventos deportivos, con los que no estamos en contra, pero no sé si son los tiempos porque hay otras necesidades".

Nombre. Los militantes desplegaron carteles con el nombre de la lista Cambia San Juan que encabezará Orrego.

Además, dijo que "es importante que empecemos a generar consensos" e invitó a los sanjuaninos a sumarse "sin importar la ideología".

Presentación

Los abogados del frente opositor hicieron ayer la reserva de nombres en el Tribunal Electoral.

El frente o agrupación se llamará Unidos por San Juan, mientras que la subagrupación

que encabezará Orrego se denominará Cambia San Juan.

Otra línea

El cambio de nombre del frente apunta a un matiz local, mientras que Orrego se reserva la

palabra “cambio” en su lista, para seguir ligado al sello Juntos por el Cambio. La otra línea

interna que se lanzará es la de Marcelo Arancibia, del Gen.