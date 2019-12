Tras jurar como diputado nacional, Marcelo Orrego habló ayer con este medio y ratificó que tendrá un bloque propio que integrará el interbloque opositor Juntos por el Cambio. Además, reveló que su bancada se llamará Producción y Trabajo, el nombre del partido que preside, y que no será unipersonal, si no que tendrá la compañía del legislador por La Rioja Felipe Álvarez.



El santaluceño remarcó en todo momento que trabajará dentro del interbloque Juntos por el Cambio y que el hecho de tener su bancada le da posibilidad de defender los intereses de San Juan y plantarse ante alguna iniciativa que considere que no beneficie a la provincia. Bajo ese ideal incorporó a Álvarez (de raíz justicialista, al igual que Orrego), quien jugará a favor de las necesidades de La Rioja. Al participar como candidato en Juntos por el Cambio, el sanjuanino había marcado sus diferencias con el kirchnerismo al señalar que "no había que volver al pasado" y había destacado algunas virtudes del presidente Mauricio Macri, sin dejar de criticar medidas con las que no coincidió.



Así, Orrego está enrolado dentro de la futura oposición, pero tendrá autonomía para moverse. El santaluceño confirmó que tuvo conversaciones con Cristian Ritondo, el jefe de la bancada Pro, quien le dio el OK para que su partido provincial tuviera estructura de bloque dentro del interbloque Juntos por el Cambio.



Por su parte, Eduardo Cáceres confirmó que estará en la bancada Pro bajo las órdenes de Ritondo, luego de que arreciaran versiones a nivel nacional, que tuvieron su impacto en San Juan, de que el diputado jugaría dentro de alguna línea peronista dentro del macrismo. De esa manera, Cáceres negó tales trascendidos y ratificó su pureza Pro, de cara a los dos años que le quedan de mandato en la Cámara baja de la Nación.



Juramentos



Los diputados nacionales José Luis Gioja y Graciela Caselles juraron ayer y seguirán en sus bancas por otros cuatro años. El resto de los legisladores por San Juan se completa con el nuevejulino Walberto Allende y Daniela Castro, a quienes le quedan dos años de mandato. Integrarán el interbloque del Frente de Todos.