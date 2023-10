Marcelo Orrego, electo gobernador de San Juan que asumirá la función el 10 de diciembre, estuvo este lunes por la mañana en Casa de Gobierno invitado por Sergio Uñac en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida.

A la salida del encuentro, el santaluceño tuvo un breve contacto de la prensa donde valoró la fecha y habló de algunos temas de coyuntura, entre los que se cuentan el balotaje, las postura de los gobernadores y la transición, además de la fecha que se conmemora el día de hoy.

"Un día más que importante, un día donde tenemos que respetarlo, donde tenemos que hacer ese homenaje para tantos hombres y tantas mujeres que durante años han aportado para que esto se dé. Bueno, estar acá me parece que es crucial, creo que van a venir todos los espacios políticos, también gente, hombres y mujeres que han atravesado por ese proceso", explicó Orrego.

En otro párrafo de sus expresiones públicas, unió esta fecha con la que se viene el 19 de noviembre e hizo un llamado público a votar: "Tener hoy la libertad de poder elegir por lo que más crean, por lo que sientan, por lo que ustedes tengan en la conciencia de quién creen que va a ser el mejor presidente en los tiempos que vienen para la República. Hay que elegir, digamos, hay que tomar una decisión. Hay que elegir, hay que elegir y es parte justamente de la participación ciudadana y la gente lo va a hacer de manera responsable y a conciencia y eso me parece a mí que es muy importante ponerlo en valor".

Orrego volvió a tomar distancia de fijar postura entre Massa y Milei, los dos candidatos que se juegan la Presidencia de la Nación, "hoy es momento para mí de gobernar a partir del 10 de diciembre con el presidente que sea. Lo voy a hacer, me voy a sentar porque es por el bien de los sanjuaninos y yo no tengo otro compromiso más que con San Juan".

El todavía diputado nacional se refirió muy por arriba al quiebre que enfrenta Juntos por el Cambio luego de que Bullrich y Massa expresen su apoyo a Milei. "Era parte de lo que se iba a dar, me parece que era muy probable. Cuando se pierde en una coalición las discusiones se abren, los debates se abren. Y eso era lo que iba a suceder en Juntos por el Cambio. Yo brego, por supuesto, y soy junto a otros nueve gobernadores más electos que tenemos primero el compromiso de saber que hemos formado entre toda una liga de gobernadores".

Sobre el final de este tema, insistió en que "los votos no son de nadie, los votos son de la gente" y que "con quien sea el presidente me va a encontrar laburando porque yo tengo esa responsabilidad. Esa hermosa responsabilidad que me han puesto los sanjuaninos, pero no deja de ser una enorme responsabilidad saber que a partir del 10 de diciembre comienza otro camino para los argentinos. Cualquiera sea el presidente, también por supuesto acá en San Juan".

TRANSICIÓN

"Han habido reuniones con las distintas carteras del Estado, se han podido reunir parte de nuestro equipo. Por supuesto los pormenores los vamos a ir encontrando a medida que avancemos, creo que en esta etapa se van a ir acelerando estos procesos", dijo Orrego.

Y agregó, "en general lo estamos haciendo de manera normal, sabiendo que viene un proceso que sí vamos a acelerar, sobre todo en los detalles económicos y financieros donde se encuentra la provincia. Y de ahí en más, por supuesto, que ya lo venimos haciendo en las distintas áreas. Pero han sido conversaciones que se han venido trabajando de manera normal".