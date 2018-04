Después que La Nación y Ámbito publicaran que Marcelo Orrego es el candidato elegido por Cambiemos para competir la gobernación en las elecciones del próximo año, el intendente salió a desmentir la información.

"La reunión que tuvimos con Frigerio y Peña tuvo que ver con lo referido a obras y planes que se ejecutan en el municipio y que dependen de Nación. Acá no se habló de candidatos, me parece que la gente hoy no espera eso. No hay una ansiedad por parte del Gobierno, tampoco de quienes fuimos", explicó a DIARIO DE CUYO.

El jefe comunal remarcó: "yo no estoy tratando de especular con ningún cargo, no es un tema que se haya tocado. me parece desacertado hablar de candidaturas"