Dupla. Basualdo aseguró que no será más candidato a gobernador. Orrego viene sonando como el reemplazante, pero éste evita definiciones, aunque ayer tiró una opinión de peso sobre el futuro del frente opositor.

Viene sonando como candidato a gobernador y pateó ayer el tablero al lanzar una definición política sobre la principal coalición opositora en la provincia, en la que se encuentra y que ve con buenos ojos que encamine el rumbo hacia la postulación por el sillón de Sarmiento. El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, resaltó que, en el caso de que la gestión uñaquista adelante las elecciones, hay que armar un frente electoral de neto corte provincial, despojado de toda discusión nacional y con un nuevo nombre, distinto al de Cambiemos. ¿El motivo? Centrarse en los temas y las problemáticas locales con sus respectivas propuestas, según destacó, a la vez que agregó que otros partidos pueden sumarse a dicha sociedad que llevará otra identificación. En la práctica implica despegarse de la imagen del macrismo, cascoteada con la crisis económica, los aumentos de tarifas, la disparada del dólar y la inflación.



La movida no implica romper con el macrismo. De hecho, aclaró que su postura no quiere decir que el Pro local no esté dentro del frente. No obstante, también manifestó que está de acuerdo con el Gobierno nacional en algunas cosas y en otras no, aunque en ese punto no se explayó. Y sí hizo hincapié en que apuesta a que al presidente Mauricio Macri le vaya bien.



La opinión de Orrego puede ser leída como que recoge el guante que lanzó Sergio Uñac. El gobernador peronista viene manifestando que el principal motivo para desdoblar los comicios locales de los nacionales es justamente para discutir los temas de San Juan. Y si bien viene diciendo que aún no toma una decisión, muchos en el arco político lo dan por hecho. En ese marco, ya cuenta con una adecuación del Código Electoral para realizar las elecciones bien despegadas de las fechas que fija el calendario nacional (Ver Modificaciones... ).



Aunque el intendente de Santa Lucía no quiere aún hablar de candidaturas, es la primera vez que tira una definición de peso sobre el futuro del frente opositor. Y lo hizo en el escenario en el que el presidente de Producción y Trabajo, el senador Roberto Basualdo (su mentor), ya ha anunciado repetidamente que no va a ser candidato a gobernador y que va a acompañar el proceso de conformación de un nuevo postulante para el máximo peldaño del Poder Ejecutivo provincial.



La postura de Orrego no aparece como una más, ya que es un intendente con dos gestiones a cuestas y con altos niveles de aceptación, sumado a que pertenece a Producción y Trabajo, el partido que marca la cancha en el tablero opositor, al punto de que ha sido el principal rival del justicialismo en más de una década. De hecho, fue el propio Basualdo quien en mayo del año pasado propuso que la sociedad que armó con el Pro y otras fuerzas políticas (como la UCR, Dignidad Ciudadana, Actuar y la Cruzada Renovadora) llevara el nombre de Cambiemos San Juan para las elecciones legislativas. El senador terminó siendo candidato y renovó su banca por seis años más.



Pero en 2019 se ponen en juego los principales cargos provinciales, además de tres bancas de diputados nacionales. En ese mapa, Uñac ha señalado que analiza adelantar los comicios locales. Y el santaluceño remarco que en el caso de que eso se concrete, "soy de los que creo que se van a tratar y discutir temas locales, por lo que entiendo que se tiene que hacer un frente electoral provincial". Ante la consulta, expresó que "puede ser con otra denominación a la de Cambiemos" y que "hay muchos partidos que podrían sumarse a este frente, que tendrá otro nombre", aunque prefirió no identificar a qué fuerzas políticas se refería.

Natural

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, señaló que su par santaluceño, Marcelo Orrego, es "el candidato natural del partido para el cargo". El puesto es de gobernador. El rivadaviense tiró esa frase luego de que sonara su nombre como posible postulante si no se concreta la candidatura de Orrego.

Doble postulación

En la usina basualdista se baraja la posibilidad de que Orrego compita para la Gobernación y en el caso de que pierda ante un peso pesado como Uñac, luego se postule para el cargo de diputado nacional. Esto se daría si se adelantan las elecciones y la movida se puede hacer entre cargos provinciales y nacionales







> Modificaciones clave al Código Electoral

El uñaquismo impulsó la reforma al Código Electoral provincial y en abril, la Cámara de Diputados aprobó los cambios. El principal consistió en estirar el plazo máximo de realización de las elecciones locales, de 120 a 200 días antes de la finalización de los mandatos de las autoridades provinciales.



En la práctica, abre la puerta para que el Gobierno pueda convocar y llevar a cabo los comicios en el primer semestre del año que viene y así despegarlos totalmente de la disputa nacional, que tiene a las PASO en agosto y las generales en octubre.



La otra modificación fue achicar la distancia entre las primarias y la general local, de cuatro a dos meses. Este último punto quedó en espera, ya que el propio gobernador Sergio Uñac se mostró a favor de eliminar las PASO, aunque aclaró que no tiene la decisión tomada.