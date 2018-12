Juntos. Tras confirmar su apoyo a Marcelo Orrego, el intendente Gustavo Nuñez indicó que es necesaria una reunión partidaria para definir cómo será el trabajo político de cara a las próximas elecciones.

El candidato a gobernador por el principal frente opositor de la provincia, Marcelo Orrego, logró un apoyo político central de cara a las próximas elecciones. El intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, confirmó que seguirá dentro de Producción y Trabajo y que acompañará al jefe comunal de Santa Lucía en su postulación por el sillón de Sarmiento. Nuñez había puesto en duda su continuidad dentro de la oposición al indicarle a este medio que no descartaba sumarse a las filas del oficialismo provincial. De hecho, en esa oportunidad, el intendente había sostenido que recibe más ayuda de la gestión uñaquista que de la Nación, en un claro mensaje de apoyo al oficialismo local. Fuentes del espacio que ahora conduce Orrego indicaron que el nuevejulino no es el único confirmado, ya que el jefe comunal de Caucete, Julián Gil, también será de la partida. A su vez, tal como lo había adelantado previo a su lanzamiento como candidato, Orrego anunció que el frente opositor dejará atrás el nombre Cambiemos, para llamarse "Con vos" (ver recuadro).



Que los intendentes de 9 de Julio y Caucete hayan decidido llevar a Marcelo Orrego en sus boletas no es menor. Se trata de dos de los cinco distritos que la oposición capturó de la mano de Producción y Trabajo en las elecciones de 2015. Junto a ellos estuvo Rivadavia, con Fabián Martín; Ullum con Leopoldo Soler y Zonda con Miguel Atampiz. El zondino fue el primero en salirse de las líneas del bausaldismo para jugar junto al PJ local, mientras que el ullunero decidió, a fines de noviembre, pegar un portazo y abrirse del frente Cambiemos para armar una fuerza propia municipal con la que apoyará la reelección de Sergio Uñac. Para el caso del nuevejulino y el caucetero, ambos estaban en duda dentro de la oposición, al punto que el segundo también abrió su propio espacio departamental para competir en las próximas elecciones. El nombre del partido de Gil es "Unidos Triunfaremos", de corte netamente justicialista, por lo que muchos especulaban iba a cruzarse de vereda o jugar solo en las próximas elecciones. Si bien el caucetero no contestó los llamados de este medio, desde el frente "Con Vos" indicaron que "está adentro".



Sobre su decisión de continuar dentro de Producción y Trabajo, Nuñez indicó que nunca se fue del partido y que si bien tiene intenciones de repetir mandato, hasta el momento no lo ha definido, pero que de hacerlo, llevará "a Marcelo Orrego en la boleta como candidato a gobernador". Por otro lado, el intendente volvió a destacar la buena relación que mantiene con el actual gobernador Sergio Uñac a quien "tengo un respeto enorme y es una persona que me ha ayudado muchísimo en mi departamento, pero nunca me llamó".



Si bien Nuñez sostiene que no hubo chances de cambiar de frente, las fuentes indicaron que la posibilidad fue analizada, al punto que tras una reunión de la Junta del PJ departamental, esa espacio decidió que el actual diputado nacional y exintendente, Walberto Allende, será el gran articulador en el armado de la lista y que no permitirán el ingreso de Nuñez a las filas del uñaquismo.

Orrego indicó que habló con los dos intendentes y que ambos le manifestaron apoyo.





El principal frente opositor de llama "Con Vos"



"El frente se llama "Con vos", la idea ha surgido de la juventud", esa frase utilizó Marcelo Orrego para confirmar la nueva denominación que tendrá el principal frente opositor de la provincia de cara a las próximas elecciones. Según el intendente de Santa Lucía, luego de su lanzamiento, tuvo una serie de encuentros con jóvenes de distintos partidos y departamentos, quienes le manifestaron su apoyo, y con ellos surgió el nombre del frente.



Antes de postularse como candidato, Orrego ya había adelantado la necesidad de cambiar el nombre al frente Cambiemos, dado que la discusión política iba a tener un corte netamente provincial.



En la práctica, el cambio de sello implica despegarse de la imagen del macrismo, cascoteada con la crisis, los aumentos de tarifas, el dólar y la inflación.



Para Orrego, "Con Vos" tiene una denominación "inclusiva, para toda la gente". Además, apuntó que no sólo representa a todos los partidos que hoy integran el frente, como el PRO, la UCR, Dignidad Ciudadana, Actuar o el bloquismo disidente, sino "a todos los demás espacios provinciales y municipales que se puedan sumar para las elecciones".



Según Orrego "la idea es tener un frente amplio, con distintos partidos. Hay que escucharlos a todos, por eso es "Con Vos", con toda la gente", señaló.



Las fuentes consultadas indicaron que la semana pasada un grupo de jóvenes se reunió con Orrego y a la convocatoria llegaron con una bandera con la frase "Marcelo, estamos con vos", lo que resonó entre los seguidores y que terminó decantado como nombre para el nuevo frente opositor.



Según el calendario electoral, el plazo para la presentación de frentes cierra el 10 de enero, por lo que hasta esa fecha las fuerzas tienen tiempo de conformar alianzas.