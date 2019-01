- ¿Qué sintió ante la propuesta?



- Me conmovió. Me siento distinguido y orgulloso de que el Gobernador se haya decidido por mi persona para acompañarlo. Se trata de una persona que hoy está en la consideración nacional como uno de los hombres que puede ofrecer un proyecto alternativo como el de San Juan. Me llena de responsabilidad.



-¿Por qué cree que lo eligió?



- Creo que tiene que ver también con que lo vengo a acompañando hace 20 años y esto, de alguna manera, es una puerta a la simbiosis que de alguna manera hace falta en un equipo de gobierno.



- ¿Cómo imagina su gestión como vice?



- Mi aporte girará en que conozco acabadamente el proyecto del Gobernador, el cual ha hecho hincapié en la institucionalidad, la matriz productiva, las cuentas ordenadas, claras y transparentes, la promoción a la inversión y la generación de empleo y de la gente en el centro de la escena. Me siento con condiciones y seguro de hacer un aporte importante al modelo de gestión que Uñac tiene en la cabeza. Cuando el Gobernador habla de estas cosas, soy un buen intérprete, que puedo contribuir rápida y fácilmente a fortalecer esa idea y a trabajar en ese sentido. Me siento con condiciones de llevar adelante el diálogo, a la creación de los consensos con aquellos que, sobre todo, piensan diferente.



-¿Y le gusta, en el caso de ser elegido, ese futuro lugar, teniendo en cuenta que estaba cómo en un cargo ejecutivo?



- Sí, es un nuevo desafío. Me llena de entusiasmo y ganas. Es seguir colaborando desde un lugar de tamaña importancia. Es un halago y una altísima decisión, más de lo que hubiera imaginado en mi vida. Es un premio a lo que he hecho. Si el Gobernador me ha elegido para este rol es porque está convencido de que mis cualidades van a encajar perfectamente en su proyecto político.



-Dijo que Uñac es una figura presidenciable. En el eventual caso que el Gobernador tenga una posibilidad nacional en el cargo que fuere, usted se haría cargo del Ejecutivo...



-No hemos hablado de eso. Hay que ser muy prudente. Creo que si el Gobernador ha pensado en mi figura es porque lo que me toque hacer, lo puedo realizar. Estoy en condiciones. Cuando un gobernador elige a su vicegobernador considera que esa persona está en condiciones de interpretar fielmente el proyecto.



- Si lo eligen como vice, ¿el Ministerio cuenta con funcionarios para timonear los asuntos económicos?



-Tengo un equipo que me acompaña, muy formado, muy capacitado. Podrán ser ellos, podrá ser otro. Pero si el Gobernador dispone que sea parte de ese equipo, el que continúe está en perfectas condiciones.



-Para usted, ¿Marcelo Orrego es Cambiemos?



-Obviamente. Lo único que ha cambiado es el nombre. Orrego sigue un proyecto que es el de Cambiemos. Yo respeto, son visiones y proyectos distintos y va a ser muy bueno que podamos en la campaña debatir estas cuestiones: su proyecto, que responde a Cambiemos, y el que tenemos en la provincia.



-¿El modelo de Uñac va a ganar?



- Buscamos ganar y muy bien. Queremos que el proyecto del Gobernador tenga impacto no sólo en la provincia. En cuanto y en tanto tengamos una mejor elección, más podemos presentar al proyecto San Juan como una alternativa, con sus cambios lógicos, para ser tomado en la Nación. Veo a Uñac liderando un proyecto nacional.