Otros tiempos. En las legislativas 2017, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pasó por Santa Lucía con el diputado nacional Eduardo Cáceres, que buscaba la reelección. En esta campaña, Orrego se despegó del macrismo.



Por lo bajo había trascendido el acuerdo de que el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, competía por la Gobernación con el apoyo de los partidos que integran Cambiemos en la provincia y luego tenía asegurado el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales. Sin embargo, el jefe comunal viene acentuando las señales de que no tiene intenciones de jugar para una banca en la Cámara baja con el sello macrista. En ese marco, le dijo a este medio que "no tengo compromiso con el Gobierno nacional ni con ningún espacio en la Nación y el paso del tiempo demostrará que va a ser así". Todo un gesto hacia el futuro sobre todo teniendo en cuenta que desde el oficialismo provincial le vienen enrostrando que, pese al distanciamiento que viene mostrando, en las legislativas se terminará alineando con el macrismo.

La frase de Orrego se dio cuando desde la propia oposición vienen señalando que no será candidato a diputado por Cambiemos, tal cual reflejó este medio en un editorial del domingo. La lectura que hacen algunos actores se basa en que el santaluceño viene despegándose de la figura de Macri, al punto de que renombró al frente local con la denominación Con Vos para las elecciones provinciales, y sería toda una contradicción y un mal mensaje al electorado que en las legislativas nacionales de agosto y octubre se encolumne bajo la bandera del Gobierno nacional. Además, señalan que el caudal de votos que obtenga en el comicio para el máximo cargo local (32 por ciento si mantiene la cifra de las PASO o 35 por ciento de acuerdo a la esperanza de algunos opositores) se diluirá con el hecho de ir pegado a la imagen del Presidente, lo que sería contraproducente en términos de respaldo político.

Santa Lucía, al igual que Rivadavia, recibió fondos de la Nación en concepto de ATN.

Inclusive, el jefe comunal resaltó que para esta campaña "no tenemos recursos, sí la voluntad, las ganas y el trabajo". Y en esa línea, hizo hincapié en que "imagínese si puedo ser candidato del Gobierno de la Nación si no tengo ningún recurso. No he recibido nada ni voy a recibir ningún recurso". Otra muestra del frío que existe en la relación. De hecho, tras las primarias, Orrego le había aclarado a varios medios que no era parte de Cambiemos.

Ahora, ¿si no va en esa alianza, con cuál irá para las legislativas nacionales? O en todo caso, ¿competirá? Y ahí se ingresa en el marco de las hipótesis. Luego de tirar algunas pinceladas con este medio, el santaluceño dijo que no iba a hacer más declaraciones sobre el tema, por lo menos hasta después del 2 de junio, fecha de la general local. El partido Producción y Trabajo que fundó el senador Roberto Basualdo y que hoy preside Orrego, puede competir en soledad o aliado con otras fuerzas por las candidaturas de diputados nacionales sin la necesidad de llevar la figura de algún presidenciable, explicaron fuentes electorales. Otro escenario es esperar la conformación definitiva de los frentes que jugarán en los comicios nacionales para ver dónde participar, pero el panorama es sumamente complejo debido a la polarización. Por un lado va Macri y por el otro, el peronismo unido con el kirchnerismo o fragmentado. En cualquiera de estos dos casos, ya hay referentes justicialistas en la provincia que responden a uno u otro sector. La otra es no competir. Todas alternativas a analizar, más otras que existan en el laboratorio.

Además, si Orrego finalmente no es candidato de Cambiemos, el PRO y la UCR deberán buscar una figura propia.