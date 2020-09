Luego de que el concejal de Capital, Jorge Godoy, le asegurara a este medio que será candidato para pelear la conducción bloquista, su jugada agigantó la grieta entre Luis Rueda y Graciela Caselles, las máximas autoridades partidarias. El titular de la Convención dijo que le parece "perfecto" que el edil se presente en la interna y que no tiene problemas con él, pero dejó en claro que el movimiento tiene otro trasfondo y apuntó hacia ahí. "Godoy le ha respondido siempre a Caselles, y lo sigue haciendo", destacó Rueda, quien también criticó la postura de sacar al bloquismo del frente con el PJ, una idea que el concejal dijo que comparte con la presidente. "A lo mejor están buscando una excusa para irse del partido y no del frente. Quizás, si no les va bien, estén tratando de armar una fuerza propia. Lo he venido escuchado de gente cercana a Caselles, no lo sé", disparó el referente.

Sus definiciones se suman a las que ya había brindado cuando señaló que "el diálogo con Caselles está roto" y que "se niega a llevar adelante las reuniones (en el partido). Lo único que hace es poner excusas, pero no da explicaciones". En ese marco, ante la propuesta de romper la alianza con el justicialismo, Rueda indicó: "Que lleven la discusión al partido y que luego esté el apoyo de la Convención. No la he escuchado a Graciela proponer ni discutir nada. Ellos se han olvidado que está la sede" de la fuerza partidaria.

Si bien se venían dando cruces entre los seguidores de ambos referentes, la ruptura entre ellos se precipitó luego de que la presidente no disparara el calendario electoral para la renovación de autoridades. En el medio está la pandemia del coronavirus, pero Rueda, que aspira a la conducción, apostaba a que se definieran las fechas de actividades previas, como la presentación de listas, y que el comicio se llevara adelante cuando la situación sanitaria lo permitiese. Si hay una sola fórmula, se producirá el recambio tras el 27 de octubre. Ahora, si hay dos listas (si se concreta la jugada de Godoy) y la elección interna no se puede realizar por la pandemia, se producirá la prórroga del mandato de Caselles. El hecho que no se lanzara el cronograma electoral derivó en un planteo en la Justicia por parte de afiliados cercanos al titular de la Convención, por lo que las autoridades judiciales convocaron a una audiencia de conciliación (Ver A conciliación).

Además de postular que el bloquismo debe llevar candidatos propios a las elecciones generales de 2021 por fuera del Frente de Todos, Godoy deslizó cuestionamientos al justicialismo en cuanto a la distribución de puestos, dado que en la actualidad "no tenemos ministerios, ni cargos de relevancia ni de grandes rangos". Frente al comentario, Rueda sí señaló que "correspondería que le haga el reclamo a Caselles, que lleva más de 10 años como presidente del partido y que no ha logrado más lugares. Ahora se acuerda que no hay más puestos".

A conciliación

Desde el Juzgado Federal con competencia electoral convocaron a Graciela Caselles y a Alejandro Bravo, delegado en el Comité Central por Capital, a una audiencia de conciliación para el próximo miércoles a las 11. La medida se dispuso luego de que este último pidiera la nulidad de la suspensión del llamado a elecciones y denunciara el incumplimiento de la Carta Orgánica, medidas que había llevado adelante la mesa directiva que conduce la presidente. Esta última había contestado que se había adoptado tal decisión debido a la pandemia del coronavirus. En la audiencia si verá si hay acuerdo para disparar o no el calendario electoral. Si no lo hay, definirán las autoridades electorales.