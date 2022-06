El funcionario judicial Juan Pablo Ortega no sólo enfrenta una causa por encubrimiento, sino que ahora sumó una denuncia por presunto tráfico de influencias. Según trascendió de fuentes calificadas, el nuevo expediente en su contra habría nacido con la recomendación de una abogada a una mujer que acusó a su expareja de abusar sexualmente de la hija de ambos. Pero no sólo habría existido esa sugerencia, sino que la sospecha gira en que Ortega le armaba los escritos judiciales a la profesional, los que eran tramitados, encima, por una persona de su círculo más cercano en Tribunales. Además, está bajo la lupa el hecho de que habría contactado a una perito de parte conocida para que dictamine en esa causa. Todo eso bajo la presunción de que habría querido beneficiar a la denunciante, contaron las fuentes.

La causa viene bajo investigación hace unos meses, pero trascendió ayer, cuando está cerca, según las fuentes, de que Fiscalía lleve adelante la imputación contra Ortega, en la llamada audiencia de Investigación Preliminar Preparatoria, la que se prevé para la semana que viene.

Ortega es secretario Relator en el Poder Judicial, era coordinador de la Escuela de Capacitación Judicial y coequiper de Mario Parisí en la Coordinación de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio. Justamente, en la primera causa en su contra quedó en la mira por tratar de que cambie su declaración la mujer que denunció por lesiones en contexto de violencia de género a su amigo Parisí, con el fin de beneficiarlo. Ese expediente se está tramitando y hoy se llevará adelante una audiencia en Tribunales (Ver Los tres...).

La génesis del nuevo caso contra Ortega fue a principios de 2021, cuando se desató una investigación en un Juzgado de Instrucción contra un hombre tras la denuncia de su expareja por el presunto abuso sexual de la hija menor de edad de ambos. A fines de febrero de ese año, comenzó a funcionar el sistema acusatorio y el expediente pasó a la Unidad Conclusiva de Causas.

Según trascendió, la denunciante, a través de contactos, llegó a Ortega, a quien le habría pedido ayuda. Así, el funcionario le habría recomendado una abogada de confianza, la que llevó adelante la causa. No obstante, la sospecha es que Ortega habría elaborado escritos y presentaciones para la profesional. En ese punto, las fuentes indicaron que se llevó adelante el secuestro de dispositivos electrónicos de la abogada, por lo que se está peritando si entre los materiales existen carpetas con documentos enviados por el funcionario judicial ligados a planteos del caso de abuso sexual para que presente la profesional.

No es lo único, ya que en la Unidad Conclusiva de Causas trabaja una persona cercana a Ortega (de quien no trascendió su identidad) que llevaba el expediente y que, en principio, daba el OK a distintos trámites, como las audiencias videograbadas. Inclusive, las fuentes indicaron que esta persona habría armado un proyecto de resolución de la causa, con un procesamiento contra el hombre. Sin embargo, salió a la luz que el juez Eduardo Raed fue por un camino distinto y dictó una falta de mérito, ya que en la causa había informes de profesionales del Centro Anivi que revelaron que la niña no presentaba indicadores de abuso sexual.

Además, otra sospecha contra Ortega es que, a través de sus contactos como director de la Escuela de Capacitación Judicial (puesto al que renunció), logró que una perito particular diera su dictamen en el expediente, el cual habría ido en sentido contrario al de las profesionales oficiales, explicaron las fuentes.



Denunciante

Luego de que las peritos oficiales indicaran que la niña no tenía indicadores de abuso sexual, el padre, denunciado por su expareja, comenzó a tramitar su desvinculación. Según trascendió, hubo demoras, pese a las pericias, y denunció a varios empleados y abogados, aunque la causa avanzó contra Ortega.



Investigación

En la causa por presunto tráfico de influencias, los fiscales han recabado testimonios y han enviado a peritar distintos dispositivos electrónicos secuestrados a la abogada recomendada por Ortega. El caso se encuentra en la etapa de investigación previa a la audiencia de formalización, indicaron las fuentes.

Los tres imputados en la mira

La causa principal estalló contra el funcionario judicial Mario Parisí, imputado por provocarle lesiones en un contexto de violencia de género a su expareja, amenazarla y desobedecer una orden judicial. Luego, se sumaron otros dos acusados: Juan Pablo Ortega y el médico Jorge Gil, quienes están en la mira por el delito de encubrimiento. La defensa de ambos le había solicitado al juez de Garantías, Matías Parrón, que sean apartados del expediente sobre la figura de la excusa absolutoria, con la que se busca desligar de responsabilidad penal a todos aquellos que estén amparados en una relación de amistad o vínculo familiar con el imputado. Sobre ese planteo, hoy habrá una audiencia.

Así las cosas, la causa contra Parisí aún no ha empezado a develarse. La investigación penal preparatoria se había definido por seis meses, pero por un pedido de los fiscales de la causa, ese plazo fue extendido por seis meses más. El tiempo extra fue solicitado a la espera de la finalización de pericias.