Megaobra. El Velódromo de Pocito es uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión uñaquista. La firma para iniciar los trabajos se hizo a fines de febrero. Tiene un presupuesto de 1.678.442.111,38 pesos, 33 meses de ejecución y 27.900 metros cuadrado.

Las fechas no coinciden y, en principio, las firmas tampoco. Por eso Fiscalía de Estado decidió presentar una denuncia penal ante la presunción de la comisión de un delito. La investigación está enmarcada en el proceso de expropiación del terreno donde se construirá el futuro Velódromo, en Pocito. Santiago Graffinga, letrado implicado en la megacausa de expropiaciones, está en el medio de la polémica porque presentó dos escritos con la firma de un colega que representaba a varias familias afectadas por la nueva obra. Pero las rúbricas del letrado son sensiblemente diferentes a las que figuran en otros documentos expuestos por este último abogado. Además, en el momento de presentarlas, su colega no estaba en el país, por lo que o dejó los escritos en blanco firmados o no es su rúbrica.



Por eso, al detectar la irregularidad, Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, hizo la denuncia en la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal. La decisión de hacerla ahí es para que los especialistas de esa fuerza pudieran constatar que el abogado colega de Graffinga no se encontraba en San Juan en el momento en el que los documentos fueron presentados, y para que también cotejaran las polémicas firmas.



Si bien la denuncia se presentó en enero, en plena feria judicial y recayó en el Segundo Juzgado de Instrucción a cargo de Pablo Flores, la polémica trascendió ayer cuando el abogado que se encontraba fuera del país hizo una declaración informativa, frente al juez y el fiscal de la causa, Daniel Galvani. En ese lugar, confirmó que las firmas que están en duda son propias, pero según informaron fuentes calificadas, el hecho no está claro porque no hay mucho espacio entre el texto de la presentación judicial y la firma del letrado, y además porque las hojas están numeradas, por eso la investigación continuará.



Por otro lado, el conflicto entre las fechas es claro. Graffigna presentó dos recursos en el proceso administrativo de expropiación del terreno, con la firma de su colega. El primero data del 22 de diciembre y el segundo del 2 de enero. Pero el abogado de la firma, Raúl Lastra, no se encontraba en San Juan desde el 15 de diciembre por estar de viaje en España y, según explicaron las fuentes, nunca podría haberse adelantado a las presentaciones, dejándolas escritas, por lo que lo único que resta es que haya dejado las hojas en blanco y firmadas. Además, según las fuentes, frente al juez Lastra habría blanqueado que es Graffigna el que ahora lleva el proceso administrativo en la expropiación, representando a la mayoría de los titulares de los terrenos.



La polémica con los documentos en la expropiación del terreno del Velódromo, con Santiago Graffigna involucrado, se suma a la megacausa que estalló en 2010, con la denuncia que realizó la gestión pasada, encabezada por el exfiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. En esa causa, Graffigna es el principal sospechoso de integrar una red de jueces, abogados, peritos y funcionarios que se quedaban con sumas millonarias al inflar valores de los terrenos que el Estado expropiaba. (ver recuadro).





Pedido de juicio

Luego de que la Corte local rechazara los planteos de los defensores de Graffigna (el principal implicado), Horacio Alday y la exjueza Rosalba Marún, para llegar a la Corte Suprema, con el fin de que revisara la prescripción de algunos delitos, el fiscal de Estado solicitó el pedido de elevación a juicio de la megacausa. El órgano que representa a la provincia es querellante. Ahora es el fiscal Carlos Rodríguez el que deberá solicitar el requerimiento de iniciar el debate judicial al juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción.

Valor del terreno

51 Son los millones de pesos que el Estado desembolsó para expropiar las 41 hectáreas donde se construirá el futuro Velódromo de Pocito. Las obras tardarán 33 meses.