La novela de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sumó un nuevo capítulo, a horas de ir a las urnas. La Junta Electoral sacó ayer un "comunicado urgente" en el que informaba la conformación de padrones separados entre docentes concursados y regulares. Estos últimos eran interinos que quedaron efectivos tras un coloquio cerrado. La decisión obedeció a que la Cámara Federal de Mendoza confirmó que analizará si los profesores regulares pueden o no votar o candidatearse, luego de la presentación judicial que hiciera la integrante del Consejo Superior, Mónica Morvillo, quien sostiene que no pueden hacerlo porque lo impide la ley de Educación Superior. Entonces, si el tribunal le diera la razón, el comicio quedaría anulado. No obstante, candidatos, como Jorge Cocinero y Roberto Gómez, y el gremio Sidunsj, entre otros, se opusieron a la resolución de la Junta, al punto de que, al cierre de esta edición, había una reunión entre el rector Oscar Nasisi, los decanos y miembros del organismo electoral para definir el tema, dijeron fuentes universitarias. Inclusive, destacaron que hubo presiones (no trascendió por parte de qué sectores) para que la Junta dé marcha atrás con la movida.

En la UNSJ esperan el OK al protocolo, el cual establece una votación por turnos.

La elección en la UNSJ ha atravesado por distintos vaivenes, como la decisión de las agrupaciones de alumnos de sufragar el mismo jueves para los cargos de Federación y Centros de Estudiantes con el resto de los estamentos, lo que llevaría al fracaso del protocolo de votación. No obstante, las organizaciones desistieron e irán a las urnas otro día. Y también causó revuelo la decisión del Comité Covid-19 de la provincia al sugerirle cambios drásticos al protocolo, algo que finalmente la Junta adecuó.

Ahora vuelve a aparecer el tema de los derechos políticos de los docentes interinos que pasaron a ser regulares. La consejera Morvillo siempre se opuso a ese punto, dado que señala que la ley de Educación Superior sólo les da la posibilidad de votar y ser candidatos a los concursados. Si bien el Consejo Superior de la UNSJ les otorgó esos derechos a los regulares, lo cierto es que hay antecedentes en la Corte Suprema de Justicia que no se los reconoce. Ante el temor de la anulación del comicio, la Junta decidió dividir los padrones entre concursados y regulares, aunque la movida ha generado rechazos y hay final abierto.