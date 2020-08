"Me parece totalmente inoportuno y fuera de lugar". La definición la tiró el diputado nacional Walberto Allende frente al concurso de ideas y anteproyectos para la construcción de cocheras, oficinas y depósito que lanzó el Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). El legislador destacó que "puede ser razonable que necesiten esos espacios", pero que tal obra "no va en el mismo sentido que fijó el Gobernador cuando comenzó la pandemia, que es priorizar aquellas que son estrictamente necesarias, más allá del origen de los fondos". En ese marco, resaltó que sería positivo que la entidad suspenda dicho concurso.

Es que, además, el peronista remarcó que "con la situación actual de pandemia, el problema de muchas familias con respecto al pago de tarifas, comercios cerrados y la industria que no puede solventar sus costos, no me parece ver al ente regulador pensando en construir nuevas oficinas".

No es la primera vez que Allende cruza al EPRE, que conduce Jorge Rivera Prudencio. En noviembre del año pasado, el diputado nacional se había mostrado molesto al recibir un informe parcial que le había pedido al ente regulador sobre interrupciones del suministro a los usuarios. "Está incompleto, falta información y no era lo que esperaba", había dicho en alusión a la ausencia de datos comparativos con respecto a 2018 y el detalle de cortes por departamento. Antes, el legislador había tenido una reunión personal con Rivera Prudencio, a quien le había solicitado que instrumente mecanismos para aliviar el valor de la boleta de la luz frente a la dificultad de distintos usuarios, pero no había tenido resultados debido a que desde la entidad le habían dicho que las mayores cargas vienen en los ítems nacionales.

Allende dijo que la obra del EPRE no es prioridad en actual contexto.

El reclamo de Allende ahora apuntó al proceso que encaró el EPRE para la construcción de cocheras, oficinas y depósitos. Según la publicación, se trata de la primera etapa, el concurso de anteproyectos, en el que la apertura de sobres con las ofertas se realizará el 4 de septiembre. En esa fase embrionaria no trascendieron montos de lo que podría costar la obra, además de que desde el ente regulador no contestaron los llamados de este medio. Pero, de acuerdo al índice Circot, el metro cuadrado de construcción está en 53.382 pesos. El ente regulador levantará la obra en el predio de casi una hectárea de calle Quiroz esquina lateral Ruta 40, en Rawson. De acuerdo a fuentes calificadas, el EPRE expropió el inmueble el año pasado, en un importe que estuvo cercano a los 17 millones de pesos. En cuanto a la edificación de los nuevos espacios, la publicación del concurso señala al Fideicomiso del Fondo Piede y de la Línea de 500 kV como fuente de financiamiento.

Frente a ese escenario, el diputado nacional presentó ayer una nota en el ente regulador, en la que solicitó copia del expediente para tener detalles del costo de la obra, la fuente de los fondos y demás precisiones. "No me parece necesaria, en este momento, la construcción de un edificio para el funcionamiento del EPRE", reiteró Allende.