Ternada. Delfina Gil, al centro, fue a una reunión en el Foro de Abogados como funcionaria por trámites del Consejo de la Magistratura, dijeron las fuentes.

El intendente de Caucete, Julián Gil, ya había dado muestras de que se apoya en sus familiares para llevar adelante su gestión. Y en esta semana volvió a apostar por un pariente. El jefe comunal armó y elevó al Concejo Deliberante la terna de candidatos para el cargo de secretario del futuro Juzgado de Faltas municipal, la cual está encabezada por su hermana Delfina. El oficialismo tiene mayoría en el cuerpo legislativo, por lo que en la oposición dan por un hecho que será designada. De darse, la movida va en contra de la medida que tomó en enero el presidente Macri de excluir a los familiares de funcionarios de la administración pública. Gil está en el basualdismo, que es aliado de Cambiemos.



El intendente encaró la puesta en marcha del Juzgado de Faltas, que está contemplado en la Carta Orgánica y que intervendrá en las contravenciones y faltas en la comuna. Se trata de un órgano que dependerá económicamente del municipio. Para la elección del juez, se creó un Consejo de la Magistratura, que llevó adelante un concurso y confeccionó una terna para que el Concejo defina al ganador (ver aparte). En cuanto al cargo de secretario, el segundo de importancia, la ordenanza que reglamentó el proceso estableció que la lista de tres postulantes sea definida por el Ejecutivo para que luego el Legislativo municipal seleccione al funcionario. Así, la terna la lidera, por orden de mérito, Delfina Gil, a quien le siguen Verónica Balmaceda y Miriam Abrego.



El concejal radical Juan Carlos Vicente, que apoyó la ordenanza, señaló que el hecho de que aparezca la hermana del intendente en la terna "me cae bastante mal" e hizo una autocrítica: "Lamento no haber impulsado algún requisito que impidiera la designación de un familiar directo". Por su parte, el justicialista Juan Elizondo manifestó que "por ética no tendría que estar entre las candidatas. Fuimos escándalo nacional por el nombramiento de parientes".



La referencia apunta a cuando Gil asumió en 2015 y trascendió que en su gabinete puso a su esposa, al hermano y a sus dos hijos adolescentes. El caso tuvo tanto impacto que alcanzó repercusión nacional. Hoy, al menos formalmente, siguen su esposa y un hijo. El jefe comunal no contestó ayer los llamados de este medio.

Futuro juez de Faltas



El Concejo Deliberante sesionará el 21 de este mes para definir la terna para el cargo de juez de Faltas de Caucete y el de secretario. Para el primer puesto, los candidatos son los abogados Daniel Alonso, María Alejandra Quiroga y Julio Más. Los postulantes fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura municipal, el cual se conformó con Miriam Abrego como representante del Ejecutivo, Juan Carlos Vicente como miembro de la oposición en el Concejo Deliberante y con Hugo Yanzón como representante del Foro de Abogados.