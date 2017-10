Lento. Esta vez, la gente no fue temprano a votar. La jornada fue tranquila y también fue más lenta que las últimas elecciones. Esto, a pesar de que el buen clima acompañó.

Las de ayer fueron las terceras elecciones consecutivas en la provincia en que el clima de tranquilidad fue lo que predominó. Más allá de casos puntuales, la gente fue a votar y no hubo disturbios ni complicaciones a la hora de emitir el sufragio, tal como sucedió por ejemplo en octubre de 2015, cuando las demoras en el cuarto oscuro y hasta los cambios en los padrones causaron malestar e incertidumbre. Al mismo tiempo, y comparando la jornada con las PASO de agosto pasado, esta vez la gente fue más tarde a votar. El porcentaje del padrón sanjuanino que sufragó ayer fue de 78,28%.



Durante las elecciones generales realizadas el 27 de octubre de 2015, hubo varios contratiempos. Los votos eran muy largos y casi no entraban en el sobre. Esto hizo que la gente pasara más tiempo adentro del cuarto oscuro. La consecuencia directa fue la demora para votar. A esto se sumó que los presidentes de mesa debían entregar comprobantes al votante, que estaban mal troquelados, por lo que abundaron las tijeras. Hubo cambios en el padrón electoral y mucha gente cambió de escuela de votación. Esto hizo que hubiese confusión y votantes deambulando de un lado para otro. Una situación similar ya se había vivido para las PASO de ese año, en las que además hubo muchas denuncias por faltante de boletas.



El 22 de noviembre de 2015, cuando se realizó el balotaje que llevó a Macri a la presidencia, el panorama cambió rotundamente. La jornada electoral fue más tranquila, hubo menos quejas y los votantes ya sabían dónde tenían que ir. Más allá de algunos contratiempos puntuales, como autoridades de mesa que llegaron tarde, no hubo mayores inconvenientes.

Un total de 1.100 efectivos policiales se apostaron en diferentes escuelas. Desde temprano circularon combis, remises y autos particulares para trasladar votantes.

En agosto pasado, cuando se realizaron las PASO, el panorama fue similar. El frío no impidió que la gente fuese a votar bien temprano y, salvo confusión en algunas escuelas por cambio en los padrones, no hubo denuncias ni irregularidades.



En la jornada de ayer la tranquilidad también fue el clima reinante. Sin embargo, a pesar del buen clima, la gente no fue temprano a votar. Hubo escuelas en las que contaron que en las elecciones pasadas antes del mediodía, el 40% de los votantes ya había emitido el sufragio. Pero esta vez la cifra no alcanzó el 25%. Las filas de gente comenzaron a formarse cerca del mediodía.



Según declaraciones del jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, la jornada se desarrolló con normalidad y dijo que hubo "cero disturbios" en el marco de las elecciones legislativas. Hubo algunos casos aislados, como el que sucedió en la escuela Pestalozzi, de Chimbas, donde un hombre gritó "Viva Perón", luego de salir del cuarto oscuro, pero dijeron que estaba "pasado de copas". Por otro lado, en otras escuelas no dejaron pasar a la prensa a cubrir la jornada electoral. Fue el caso de la Mosconi, en Rivadavia, donde el suboficial Hugo Campos dijo que fue por decisión de la jefatura del Ejército.

