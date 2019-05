Implicado. El abogado Santiago Graffigna está señalado como el jefe de una asociación ilícita entre los que hay exfuncionarios y exjueces.



El expediente en el que el abogado Santiago Graffigna está acusado de estafar a sus clientes en los procesos de expropiaciones para la construcción del dique Cuesta del Viento va camino a sumarse al juicio de la megacausa de expropiaciones. El pedido de acumulación lo había hecho el abogado de los damnificados, Diego Sanz, y el planteo perfila a tener el visto bueno debido a que contempla hechos vinculados.

El grueso de la megacausa (que contiene tres procesamientos) ya fue elevada por el juez Benedicto Correa para que la Sala Penal lleve adelante el debate. Hay un cuarto procesamiento que está en manos del fiscal Daniel Galvani, quien lo viene trabajando para requerir su elevación a juicio. En dicho expediente, además de Graffigna están en la mira exfuncionarios y exjueces que habrían formado una red delictiva para sacarle millones de pesos a las arcas oficiales al inflar el valor de los terrenos que expropiaba al Estado.

La causa conexa nació en 2011, un año después de que el Ejecutivo radicara la denuncia en la Justicia por presuntas irregularidades en las expropiaciones. En ese expediente, Graffigna fue procesado en 2017 por haber "cobrado sumas dinerarias, no rindiendo cuenta por ello a sus clientes y entregándoles sólo parte del dinero, descontando porcentajes excesivos no pactados y que no correspondían porque debían ser afrontados por el profesional", en perjuicio de trece personas, según lo resuelto por el titular del Quinto Juzgado de Instrucción. En la mira estuvo Horacio Alday, exsocio de Graffigna, pero fue sobreseído de la causa.

La causa conexa fue elevada a la Sala III de la Cámara Penal, aunque, tras el pedido de Sanz, va camino a acumularse en la megacausa, que se encuentra en la Sala I.