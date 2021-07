La causa contra Eduardo Cáceres, por lesiones contra Gimena Martinazzo, dio otro paso en el camino hacia una resolución. Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal de Cámara, Daniel Galvani, no adhirió al planteo de apelación que había hecho el diputado nacional ante el tribunal de revisión por el procesamiento que había dictado el juez Correccional, Federico Rodríguez. Así, Galvani se convirtió en el segundo fiscal en oponerse a la postura del legislador, luego de que el representante del Ministerio Público de primera instancia, Juan Manuel Gálvez, solicitara el procesamiento. El nuevo dictamen de Fiscalía tiene su peso, dado que se trata de otra opinión de un funcionario judicial que analizó el expediente, aunque no es vinculante, por lo que los jueces Maximiliano Blejman, Silvina Rosso de Balanza y Juan Bautista Bueno no están obligados a seguir el mismo camino.

Tras la resolución fiscal, los miembros de la Sala II de la Cámara Penal van camino a emitir un fallo. Fuentes judiciales indicaron que es un hecho que la definición se dará el mes que viene. Así, Cáceres llegará al 24 de julio, el cierre de presentación de listas de precandidatos a diputados nacionales, con un procesamiento en su contra por lesiones leves agravadas por el vínculo en el marco de un contexto de violencia de género. El dato no es menor, ya que la presidenta del Pro nacional, Patricia Bullrich, le había marcado un freno a su eventual candidatura cuando le dijo a este medio que "es difícil que Cáceres pueda participar con un proceso judicial en marcha". El caso había convulsionado internamente al partido de cara a las legislativas, debido a que la denunciante es la vicepresidente. A su vez, Martinazzo fue acusada en el Tribunal de Disciplina de la fuerza política de quedarse con un porcentaje de los sueldos de concejales macristas de Rawson, bajo la presión de ejecutar pagarés en blanco si no abonaban lo pautado. En dicha investigación partidaria, el propio presidente del Pro, Enzo Cornejo, se vio salpicado con una denuncia de Martinazzo, que se valió del testimonio de una afiliada, quien había declarado que el actual líder partidario le pidió 380 mil pesos para ser concejal de Capital (Ver abajo).

En el expediente penal por lesiones, las fuentes recordaron que Cáceres había hecho dos planteos ante la Cámara Penal. El primero fue una queja ante la decisión del juez Rodríguez, quien le denegó una prueba ofrecida. El segundo fue la apelación del procesamiento. Las fuentes indicaron que ambos recursos fueron rechazados por el fiscal. Sobre el primer punto, Galvani coincidió con el juez en rechazar el pedido de prueba ofrecido. En el segundo planteo, Cáceres busca revertir el fallo en su contra, dado que, entre otros ejes, hubo una valoración arbitraria de los elementos de prueba, habían señalado las fuentes. No obstante, el fiscal de Cámara no adhirió al planteo del legislador, por lo que avaló el procesamiento que dictó el juez de primera instancia.

De mantener la Cámara el procesamiento, es un hecho que el diputado nacional acudirá a la Corte de Justicia para su revisión. Los jueces Blejman, Rosso y Bueno pueden desvincular totalmente a Cáceres o dictarle una falta de mérito, lo que implica que la investigación siga abierta a la espera de nueva prueba para una definición para uno u otro lado. Si se diese esta última instancia, está más que claro que Martinazzo será la que irá al máximo tribunal para que sostengan el procesamiento.



DELITO

Según el Código Penal, el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo contempla penas que van de seis meses a dos años de prisión. Así, como el mínimo está por debajo de los tres años, el delito es excarcelable, por lo que, en caso de una eventual condena, Eduardo Cáceres no irá tras las rejas y podrá conservar su libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta.

Denuncia contra Martinazzo en el PRO

A principio de año, la vicepresidenta del PRO, Gimena Martinazzo, fue denunciada ante las autoridades partidarias por haber obligado a concejales de Rawson a pagarle el equivalente al 20 por ciento de sus sueldos todos los meses. Según la denuncia, para poder hacer efectivo el cobro, la dirigente habría obligado a los ediles a firmar documentos en blanco. La denuncia recayó en el Tribunal de Disciplina del PRO, que abrió una investigación y, según trascendió, ya cerró la etapa de presentación de pruebas, por lo que está encaminada a emitir una resolución.

Ante la acusación, Martinazzo reconoció públicamente que recibió recursos de los concejales y se defendió al indicar que "eran prácticas habituales". Además, sostuvo que no hizo "nada que no corresponda o que no esté dentro de las políticas comunes en época de campaña".

Por otro lado, había indicado que recibió la plata de los concejales por un año.

Dado que la acusación salió a la luz luego que ella denunciara a Cáceres por lesiones, Martinazzo no dudó en apuntar a que el trámite en el Tribunal de Disciplina se debe a una interna política entre el sector que representa y el que sigue al legislador.

Quien denunció a Martinazzo fue la concejal rawsina María Verónica Benedetto. Al parecer, el cobro de fondos también incluía a los ediles Pedro Calvo, Rocío Cárdenas y Flavia Gil.





La causa que salpica a Cornejo

El presidente del PRO y diputado provincial, Enzo Cornejo, también se vio involucrado en un escándalo partidario por el cobro de recursos en el marco de una campaña electoral. Al declarar como testigo en la causa en la que Martinazzo está en la mira por recibir aportes de los concejales del Pro de Rawson, la exedil de Capital, Maria Eugenia Raverta afirmó que el ahora líder del partido le pidió 380 mil pesos para llegar al Concejo Deliberante de la Ciudad, monto que ella pagó.

Los dichos de Raverta fueron confirmados por el abogado de Martinazzo, Gustavo Tabachnik, quien estuvo presente en la declaración testimonial de la exconcejal de Capital.

Tras esa manifestación, Martinazzo denunció a Cornejo para que el Tribunal de Disciplina investigue el accionar del presidente.

Al ser consultado sobre la denuncia, Cornejo no negó haber recibido fondos de Raverta, pero se defendió al indicar, a través de un comunicado, que "debemos saber diferenciar los aportes voluntarios de los candidatos para posicionar su imagen, la lista, que el cobro mensualizado por un cargo, y ni hablar de las firmas de documentos donde pueden hasta influir en la votación de sus concejales en el Concejo".

Además, el presidente del partido había indicado que "Martinazzo tiene órdenes de atentar contra los intereses y la figura del PRO en San Juan".