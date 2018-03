Desconsolada. La concejal Daniela Salinas fue alertada por sus vecinos que su camión ardía en llamas. Lo apagaron con baldes de agua y lograron que sólo afectara el habitáculo.





La concejal justicialista de Ullum, Daniela Salinas, ayer no encontraba consuelo. Sus vecinos del Barrio Ullum II la despertaron a las 4.30 para alertarla de que su camión, un Ford dominio VBX 590 que utiliza con su marido para la cosecha, se estaba prendiendo fuego. Si bien lograron apagar las llamas, estas ya habían consumido todo el interior del habitáculo. Según la edil, increíblemente lo único que se salvó fue una estampita de San Antonio, que llevaba pegada a un costado del volante. El siniestro se produjo luego de que la mujer le pidiera al Tribunal de Cuentas que investigue presuntos sobreprecios en el municipio. No es el primer episodio de ese tipo que despierta suspicacias en la política ullunera, ya que en 2013, el exintendente Daniel Albarracín amaneciera con su camioneta incendiada, luego de unas primarias legislativas en las que trabajó para el Frente para la Victoria, a pesar de que consiguió el timón departamental de la mano del basualdismo (Ver El día que le quemarón...).



En el caso de Salinas, al igual que Albarracín en su momento, es la protagonista de un fuerte enfrentamiento político con el jefe comunal de Producción y Trabajo, Leopoldo Soler. Si bien la concejal no apuntó contra el mandamás municipal y espera a que la Policía finalice con las pericias, no descarta que se haya tratado de un hecho intencional, ya que el camión estaba apagado y, según relató, los vecinos se despertaron al escuchar la rotura de los vidrios del rodado.



Soler se solidarizó ayer con la concejal e indicó que, según le han manifestado otros vecinos, todo se habría desencadenado por un cortocircuito. En ese marco, dijo que "ojalá sea así y que no se trate de un incendio intencional. Si no, espero que la Policía haga todas las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables". Por otro lado, sin que este medio le consultara, indicó que él no "tiene nada que ver" y que está "totalmente tranquilo".



El incendio del camión de Salinas se produce luego de varias semanas convulsionadas en el municipio. Primero, la edil le solicitó al Tribunal de Cuentas que audite posibles sobreprecios en la compra de materiales de construcción, con valores de hasta 190 por ciento de incremento. Además, cuestionó el pago de 400 mil pesos por mes a una cooperativa que no sabe si está en regla con la AFIP y se preguntó qué pasó con una bloquera que la comuna pagó en noviembre de 2016 por poco más de un millón de pesos y que hasta el momento no ha llegado.



Pero la situación no quedó ahí porque la presidente del Concejo Deliberante, Graciela Gil, convocó a una sesión extraordinaria para tratar "la conducta" de Salinas. La sesión no se llevó a cabo porque los ediles del PJ Carina Peralta y Dante Noriega, distanciados de Salinas, le dieron de baja al señalar que la cita era improcedente porque Gil no tiene la facultad de convocar a una sesión extraordinaria porque los únicos con esa atribución son el Ejecutivo y el Concejo en su mayoría, en este caso tres miembros. Además, la reunión pintaba para el escándalo, dado sus tintes censuradores.



Tras el incendio, Salinas se mostró dolida porque señaló que "hace tres semanas invertimos mucho dinero para ponerlo en condiciones". Además, aseguró que el viernes el camión "no salió y estuvo todo el día parado, sin que nadie lo arrancara".

>> El día que le quemaron el vehículo al intendente

El jueves 15 de agosto de 2013 le quemaron la camioneta a quien en ese momento era el jefe comunal de Ullum, Daniel Albarracín. Al igual que a Salinas, el episodio ocurrió en la madrugada en la puerta de su casa. En ese momento, Albarracín relacionó el episodio con el ámbito político, ya que habían pasado las elecciones primarias y él había apoyado al FpV, a pesar de llegar a la intendencia de la mano del basualdismo. Albarracín mantenía fuertes diferencias con el entonces diputado departamental, Leopoldo Soler, quien tras el hecho se solidarizó con el jefe comunal.