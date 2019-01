Tarea. Susana Laciar, la candidata a vicegobernadora del espacio, supervisó personalmente la tarea de la Junta Electoral del frente Con Vos.

El partido Producción y Trabajo, la columna vertebral del armado Con Vos, liderado por el santaluceño Marcelo Orrego, el principal frente opositor y con más chances de lograr ubicar algún dirigente fuera del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia, se reservó los 4 primeros puestos en la lista de proporcionales anoche, al cierre del plazo establecido por el calendario electoral. En los tres primeros lugares van concejales que comulgan con el postulante a gobernador del armado. En el primer lugar está Juan Manuel Roca, actual presidente del Concejo Deliberante de Santa Lucía, seguido por Marcela Quiroga y Carlos Jaime, mientras que el cuarto puesto quedó reservado para Nancy Picón, actual directora de Acción Social de Rivadavia y dirigente del riñón del intendente Fabián Martín.



En el orden que quedó establecido anoche, el quinto lugar fue destinado para el macrista Enzo Cornejo, mano derecha del diputado nacional Eduardo Cáceres y principal referente del PRO en San Juan. El dirigente es el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), encargado del control de las telefonía, televisión y radios en la provincia. En el sexto lugar va el actuarista Gustavo Usín, actual legislador de la provincia y muy ligado a Rodolfo Colombo, que dará pelea en la Capital y que irá a internas con el radical Martín Sassul. Recién en el séptimo puesto va el radical Eduardo Castro, presidente de esa fuerza en San Juan y quien lideró en el 2015 el principal armado opositor al frente que postuló a Sergio Uñac para la Gobernación. El octavo puesto quedó para un dirigente del llamado bloquismo disidente, otro de los socios del frente Con Vos, Franco Marchese.



Las negociaciones para definir la lista de diputados proporcionales se sucedieron hasta casi el horario de cierre previsto y se manejó con mucho hermetismo en el entorno del precandidato a gobernador Orrego, al punto que entre los socios del armado había dudas sobre si iban a tener algún representante o no, como en el caso de los radicales.



Una de las condiciones que había puesto Orrego para el armado de esta lista, según dijeron en su entorno, era que quería incluir dirigentes de su más extrema confianza y así quedó demostrado en los hechos. Incluso, otro de los principales referentes del armado, el senador nacional Roberto Basualdo, se autoexcluyó de sugerir cualquier nombre y además ni siquiera estuvo ayer en San Juan sino que permaneció en Buenos Aires por gestiones relacionadas con su cargo, dijeron fuentes allegadas al dirigente.



En las elecciones del 2015, los principales partidos de la oposición fueron divididos en dos frentes. Uno liderado por el basualdismo, que consiguió cinco bancas, y el otro encabezado por el Pro, la UCR y Dignidad Ciudadana, que obtuvo dos cargos de legisladores, en el que el macrismo local se quedó afuera. Ahora, las cosas cambiaron y, por ejemplo, Dignidad dejó de pertenecer al armado con Producción y Trabajo, que por aquel entonces postuló a Basualdo para la Gobernación. En ese entonces el partido cedió los dos primeros lugares para el radical Castro y Fernando Moya, de Dignidad. Ahora, Orrego no quiso dejar espacios y se aseguró de poner dirigentes que lo han venido acompañando durante su gestión.



Habrá que ver en los próximos días si el armado de la lista no deja resentidos en el espacio. Es porque la Cámara de Diputados es una vidriera para las fuerzas políticas, a través de la presentación de proyectos y en el debante parlamentario para definir la futura legislación.



La Junta Electoral de Con Vos funcionó en el búnker basualdista de la calle Laprida.



La pelea

12

Es la cantidad de departamentos en los que habrá elecciones internas en el armado del frente Con Vos. El que tiene la mayor cantidad de postulantes es Rawson, donde hasta anoche había 4 anotados. Incluso uno de ellos, Carlos Fernández, es un ex jefe comunal que se sumó al armado que lidera el santaluceño Orrego.

Sospechado de haber cometido fraude contra la comuna, por la falta de rendición de fondos correspondientes a la construcción de un jardín maternal y de obras en la planta de agua potable del departamento, el exintendente Daniel Albarracín, actual precandidato a diputado por ese distrito del armado Con Vos, está procesado por la Justicia, lo que no lo inhabilita para participar en las internas. Lo acusaron de haber producido un perjuicio a las arcas municipales de 420.000 pesos.

Esposas en las fórmulas



La estrategia de llevar a la esposa de compañera de fórmula en las listas departamentales volverá a aplicarse en las próximas internas en la provincia. En el armado Con Vos hay dos casos. El primero es el del caucetero Julián Gil, quien llevará a su mujer, Carina Solar, como postulante a legisladora por ese distrito. La dirigente tiene experiencia política porque hasta ahora viene ocupando el cargo de secretaria de Desarrollo Social del municipio. Cabe recordar que el jefe comunal, a lo largo de su gestión, ha recibido repetidas críticas por la cantidad de familiares que ocupan cargos en la municipalidad, a pesar de lo cual no lo han hecho retroceder en sus decisiones.



El otro caso es el de Dante Mauro Figueroa, un histórico dirigente radical de Jáchal, que en los últimos tiempos no tenía buena relación con el partido, al punto que armó su propia fuerza, el MODAD, Movimiento en Defensa de la Autonomía Departamental. En este caso, Figueroa lleva como candidata a diputada departamental a su esposa, Ivone Hortensia García.



La modalidad no es nueva y un antecedente cercano es el del matrimonio Abarca en Albardón.