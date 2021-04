El Frente Con Vos, que encabeza Marcelo Orrego, cambió de estrategia política de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según confirmó el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, el espacio está trabajando para lograr una lista de consenso y esquivar la competencia interna en agosto. El referente de Producción y Trabajo (PyT) y ladero del santaluceño manifestó que "es lo más adecuado y tenemos la voluntad de intentarlo, sabiendo que no será una tarea sencilla". La movida representa un giro luego de que algunos referentes partidarios que integran la alianza indicaran que estaban dispuestos a presentar listas propias para competir.

La nueva postura sale a la luz luego de que el líder del Frente Todos, Sergio Uñac, indicara que en el espacio analizan competir con varias opciones electorales. Sobre el cambio opositor, el dirigente de Rivadavia sostuvo que se da ahora porque "son momentos en los que creemos que se puede dar una lista única, en otros tiempo, no".

En esa línea, fuentes partidarias indicaron que hay condiciones para llegar a esa unión. No obstante, Martín reconoció que, si no hay acuerdo, el plan B es que se presenten dos o tres listas, lo que implicaría consensos entre algunas fuerzas políticas de la sociedad. Y si eso no sucediese, el plan C es abrir la interna a la mayoría de los integrantes, lo que generaría la competencia entre cinco o seis listas. Pero, el rivadaviense no se mostró a favor de esta última alternativa, dado que "se puede confundir al electorado". Por otro lado, Martín y el referente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, confirmaron que este último partido decidió sumarse al Frente Con Vos, decisión que "está tomada", lo único que resta es que lo confirme la convención de la fuerza política. Fernández, al igual que el intendente, pusieron reparos a la unidad con el sector de ADN, debido a que uno de sus miembros, José Peluc, es funcionario nacional.