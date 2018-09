Festejo. Chanampa, Javier Berón y Ricardo Robledo, principales candidatos en Chimbas, festejaron junto a Luis Rueda. Este último señaló que es amigo del primero y que también saludó a los integrantes de la lista rival, al igual que los que compitieron en Rivadavia.

Se trató de dos internas departamentales del Partido Bloquista en el marco de la renovación de autoridades de este año, pero que subterráneamente y a través de segundas y terceras líneas refleja la puja entre la presidente Graciela Caselles y el titular de la Convención, Luis Rueda. Y los resultados se repartieron entre ambos. En Rivadavia triunfó la lista cercana a la diputada nacional y en Chimbas, la del funcionario del gobierno uñaquista. Lo que estaba en juego eran las presidencias de dichos comités y los representantes que integrarán el Comité Central y la Convención. Y si bien la disputa fue en dos distritos, en el fondo hubo demostraciones de poder, con la mira puesta en la conformación de sus principales estructuras que definirán el rol que jugará la fuerza política en los comicios provinciales de 2019 y el recambio de 2020.



Tanto Caselles como Rueda mantienen una buena relación y aseguraron que no se metieron en la interna, pero lo cierto es que sus laderos les responden. En Rivadavia, la lista Alternativa Federal, el sello que en su momento usó el fallecido exintendente de Capital, Javier Caselles, hermano de Graciela, triunfó con el 60 por ciento por sobre la de Bravo Conducción, más cercana a Rueda.



En cambio, en Chimbas, la boleta que, entre otros postulantes, llevaba al diputado Andrés Chanampa como delegado en el Comité Central, se alzó con la victoria con el 57 por ciento, según datos de las Juntas Electorales y que registraban en el partido (ver aparte). El legislador es la cara más visible del espacio que impulsa al titular de la Convención para que desembarque en la conducción partidaria. Chanampa tiene toda su estructura en tierra chimbera y una derrota hubiese significado un duro golpe para el sector y sus intenciones. Rueda acompañó al diputado tras la victoria, pero aclaró que llamó a los miembros de la otra lista, con quienes dijo que tiene buena relación, al igual que los que compitieron en Rivadavia. Y volvió a señalar que quedaron con Caselles en no inmiscuirse en la puja.



Las internas se dieron en ambos departamentos en el marco de la renovación partidaria y luego de que no se llegara a un consenso. La unidad sí se dio para el Comité Central, el órgano de conducción, en el que Caselles cuenta con el respaldo para seguir por otro mandato de dos años. Y el mismo consenso, encarado por la presidente y Rueda, se concretó en 20 comités departamentales. En los acuerdos en los distintos puntos de la provincia, las fuentes difieren, ya que algunas señalan que el nivel de fuerzas está repartido en partes iguales mientras que otras indican que Caselles logró mayor preponderancia.



Lo que viene para el bloquismo no es menor, ya que el año que viene deberá definir si continúa dentro del frente oficialista que conduce el gobernador Sergio Uñac (lo que es casi un hecho) y qué nombres aportará para los cargos en juego, entre ellos, la banca de diputado nacional que tiene Caselles desde 2007. Rueda, subsecretario de la Unidad Gobernación, con línea directa con Uñac, tiene el respaldo de su sector para que siga al frente de la Convención, pero también necesitará el apoyo de otros espacios. Sus alfiles buscaron que fuera el presidente del partido, pero al final hubo acuerdo entre las máximas autoridades. Y en ese escenario, el pacto es que continúe dirigiendo el órgano que sella las alianzas electorales con otras fuerzas políticas.





En Rivadavia



La lista Alternativa Federal ganó y llevaba para el Comité Departamental, en primer término, a María Cristina Pereyra; como delegado al Comité Central a Ricardo Páez y a Oscar Maldonado en primer lugar para la Convención. La boleta consiguió 473 adhesiones sobre 789 votantes, informaron en el partido.



En Chimbas



En tierra chimbera ganó la lista Bravo Conducción que tenía a Javier Berón, en primer lugar, para el Comité Departamental; a Chanampa como delegado del Central y a Ricardo Robledo, en primer término, para la Convención. Los candidatos obtuvieron 560 sufragios de los 980 votantes, indicaron en el partido.



En el resto



En los restantes 20 comités hubo listas de consenso y distribución de poder entre las máximas autoridades. Para el Comité Central, Graciela Caselles lideró la lista de unidad y seguirá al frente de la conducción. En la Convención, sus integrantes luego deben definir al presidente y el acuerdo es que continúe Luis Rueda.