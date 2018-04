Lleno. El presidente del PJ local, Sergio Uñac, estuvo acompañado por el vice Marcelo Lima, los presidentes de Juntas y una multitud de militantes.

El presidente del PJ sanjuanino, Sergio Uñac, convocó ayer al Consejo partidario y la sede de calle 25 de Mayo se vio desbordada de militantes que sacaron a relucir todo el cotillón peronista, compuesto de banderas, papelitos y cánticos. La cita incluyó la crítica a la intervención del partido a nivel nacional que dictó la Justicia y debido a ese escenario, el mandamás local propuso prorrogar los mandatos de todas las autoridades hasta fines del año que viene, lo que coincidirá con la culminación de los procesos electorales. Si bien fue una propuesta que debe tener el OK del Congreso justicialista, que se reunirá el sábado, se descarta que la misma será aprobada.



Los mandatos del titular del justicialismo local, de los presidentes de las Juntas departamentales, consejeros y congresales vencían 8 el de mayo, pero Uñac puso sobre la mesa la prórroga. El Gobernador explicó que la decisión dará el plazo necesario hasta que haya una resolución de la situación del partido en el orden nacional, que estaba bajo el mando de José Luis Gioja.



Además, Uñac volvió a mostrarse como garante de la relación institucional y la gobernabilidad con la Nación. "Nadie, ni en el país ni en la provincia, quiere que a ningún gobierno le vaya mal, por más que no sea de nuestro signo político. Se juega el interés de todos los argentinos, los sanjuaninos y de quienes menos ingresos tienen y más sufren la actual situación económica", destacó.



No obstante, no dejó pasar la oportunidad para marcar diferencias y apostar a una propuesta del justicialismo de cara a las elecciones de 2019. "Nos parece oportuno que el Gobierno nacional redireccione algunos aspectos que visualizamos como complejos. El PJ nacional y provincial deben ser capaces de elaborar una propuesta superadora a lo que hoy tenemos, por ejemplo, en este Gobierno federal que, entendemos, le falta mucho por transitar y acertar", resaltó.



En ese marco, lanzó un mensaje con la mira puesta en las discrepancias internas tanto locales como nacionales. "Aunemos esfuerzos más que nuca. Es natural que estén las diferencias personales y los distintos matices, pero que puedan ser amalgamadas en una síntesis perfecta para que la organización venza el tiempo. Con unidad, solidaridad y organización podemos enfrentar cada una de las situaciones que la vida política le ha puesto a este partido".



También recordó el éxito electoral de 2017 y apuntó a mejorar los números para el año que viene. "Fuimos constructores de una victoria que fue un orgullo del PJ en todo el contexto nacional. Los invito a que podamos construir el próximo resultado electoral, en fecha a definir", indicó, a la vez que remarcó que "no importa" si las elecciones serán junto con la Nación o desdobladas. "Somos capaces de elaborar un mejor resultado para seguir conduciendo la provincia, los municipios y llegar a la conducción del Gobierno nacional".