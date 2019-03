A través de las redes sociales, el precandidato a intendente de Rawson por el Frente Todos, Pablo García Nieto contó que su hija Catalina votó por primera vez.

En su cuenta de Instagram, el actual diputado de Rawson escribió: "Viene con las mismas ganas de elegir ese mundo mejor en el que ella quiere vivir y desarrollarse. A mí me toca decirle del otro lado, como candidato a intendente, como quiero construir ese departamento y como papá básicamente tengo la mirada de todo padre frente a su hijo".

Y cerró su posteo expresándoles que "no te voy a fallar hija, no te puedo fallar y tengo la gran oportunidad de hacer para vos y para todos los hijos y jóvenes un mejor mundo, no te voy a fallar".