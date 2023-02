Luego de que el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares emitiera en diciembre un dictamen solicitando que se desafecte del inventario local un glaciar de escombros ubicado en la zona de impacto del proyecto de cobre El Pachón, desde el Ministerio de Minería, que conduce Carlos Astudillo, y desde la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Ambiente, al frente de Jorge Scellato, confirmaron que la masa rocosa ya no forma parte del relevamiento local. No fue lo único, ya que, Scellato indicó que, durante este mes, se enviará dicha resolución, más los informes técnicos, al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) para que Nación también quite de su inventario el glaciar de escombros. Si bien el documento "será enviado en los próximos días", según indicó el funcionario, la entidad nacional no tiene plazos para emitir una resolución. Pese a ese escenario, fuentes oficiales indicaron que están esperanzados en que la resolución final con la desafectación se dé durante este año. Incluso, el diputado nacional Walberto Allende, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, indicó que, junto al senador Rubén Uñac, titular de la misma comisión en la Cámara alta, "tendremos contacto con las autoridades nacionales para insistir sobre los estudios que dicen que eso debe ser excluido".

El estudio al que hace referencia Allende es un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que DIARIO DE CUYO dio a conocer a fines del año pasado. El documento indica que dicho glaciar de escombros "no ha presentado contribución alguna a los ciclos hídricos históricos de la cuenca al menos en los últimos 3.765 años". Incluso, "el resultado de la calidad del agua de la muestra de hielo de la perforación indica no ser apta para ningún tipo de consumo o uso, por sus altos valores de metales y sales". Por ese motivo, hace dos años y medio, la empresa Glencore le había solicitado a la provincia que dicho cuerpo sea desafectado del inventario local y, así, se le permita avanzar en esa zona en la explotación de la mina de cobre.

La eliminación del glaciar de escombros del inventario local la dio a conocer el ministro de Minería Astudillo tras una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la recorrida que hizo al proyecto minero junto a Allende y legisladores locales, como Jorge Barifusa, presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados provincial, Mario Romero de Calingasta y José Luis Esteve de Pocito. El alfil uñaquista y los legisladores obtuvieron detalles sobre el retiro de la escombrera Cerro Amarillo, que la minera chilena Los Pelambres depositó en suelo sanjuanino (ver recuadro).

Sobre el glaciar de escombros, Astudillo dijo que "fue retirado del inventario local, pero nosotros estamos adheridos a leyes nacionales, por lo que hay pasos que cumplir para que sea desafectado del listado nacional. Esos pasos los tiene que llevar adelante la Secretaría de Ambiente de la provincia". Además, dijo que "el informe de la UNSJ es técnicamente muy sólido". Por su parte, Scellato indicó que "estamos confeccionando la documentación para enviar este mes el pedido formal de la provincia al Ianigla", para que ocurra lo propio a nivel nacional, aunque indicó que la entidad nacional "no tiene plazo para emitir una resolución".

Escombrera: retiro entre marzo y mayo

Tras visitar el emprendimiento El Pachón, el ministro de Minería, Carlos Astudillo, indicó que el retiro de la escombrera Cerro Amarillo, que la empresa Los Pelambres había depositado en territorio sanjuanino, tiene un avance del 93 por ciento y que la firma chilena "está cumpliendo con los plazos establecidos, por lo que es muy probable que en mayo esté todo retirado". Por su parte, el diputado nacional Walberto Allende indicó que, si las tareas continúan como hasta ahora, el retiro del depósito de material "estará listo a fines de marzo o a principios de abril".