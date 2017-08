El presidente del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, José Reinoso, depositó 12.324 pesos en la cuenta del municipio en concepto de pasajes y viáticos que no había rendido en 2015. No fue el único, ya que fuentes calificadas aseguraron que los exediles Jorge Peña, María del Carmen Thebault, Hugo Oscar Reta y Jorge Fabián Morales devolvieron 121.549 pesos entre los cuatro por el mismo motivo. La movida se debió a que tuvieron que cumplir con la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas, quien los había declarado responsables por el perjuicio patrimonial ocasionado a la comuna por no presentar la documentacin que justificara los gastos de viajes y otros ítems. Al desembolsar el dinero, el daño en el patrimonio municipal desapareció.

Si los implicados no pagaban, debían hacerlo tres funcionarios de Hacienda.



Reinoso fue concejal en la gestión de Rolando Quiroga (de 2011 a 2015) y sigue en el cargo bajo la administración de Juan Carlos Quiroga Moyano. El edil explicó que no había presentado los pasajes ni las facturas de los gastos de alojamiento por un viaje a San Luis por el Congreso Mundial del Agua y por un encuentro de concejales en la Ciudad de Buenos Aires porque no los había encontrado. Cuando los halló, dijo que ya había vencido el plazo que exigía el órgano de control, por lo que decidió desembolsar poco más de 12.300 pesos. "Deposité el dinero el jueves y hoy (por ayer) presenté el recibo ante el Tribunal. Es lo que corresponde. Se trata de plata del Estado y hay que devolverla", señaló. Según indicaron las fuentes, Peña reintegró 30.205 pesos y Morales 41.976 pesos, mientras que Thebault y Reta repusieron 24.684 pesos cada uno.