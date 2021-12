En la sesión especial que se llevó adelante ayer en el Concejo Deliberante de Angaco para definir la renovación de autoridades, no cayó bien la presencia de la prensa. Pese a que se trató de una audiencia pública, no se permitió la presencia de un periodista. La barrera no impidió que el escenario fuera un papelón, ya que, desde el exterior, se escucharon los gritos cruzados entre los ediles, los dos oficialistas que responden al intendente Carlos Maza Peze, y los tres que siguen los lineamientos del exintendente José Castro. Los segundos buscaron nombrar al edil díscolo Claudio Palacio en el cargo de presidente, mientras que los primeros afirmaron que, como el concejal ya no pertenece al oficialismo, no puede encabezar el cuerpo deliberativo. Ante la situación, los opositores indicaron que el presidente no tiene facultad para negar la moción propuesta para nombrar a Palacio, por lo que para ellos la sesión fue nula y llevarán el caso a la Justicia.

La oposición a Maza aseguró que llevaran el caso a la justicia para definir la presidencia.

De ocurrir la presentación, será el segundo planteo judicial que se realiza para determinar quién debe conducir los destinos del cuerpo deliberativo. Luego de que los concejales opositores Claudio Palacio, Natalia Marín y Valeria Olivera llevaran adelante sesiones entre ellos y se autoproclamaran autoridades, el presidente Paredes acudió a la Justicia con una declaración de certeza y solicitó, con una medida cautelar, frenar la embestida de sus pares. La jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, suspendió los decretos por los que Palacio, Marín y Olivera se autodeclararon presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, por lo que avaló al oficialismo con la presidencia de Paredes.

A tono con los cruces que ya han existido, la situación en Angaco fue tensa. Según Palacio, quien reconoció que está distanciado del intendente, dijo que trabaja con Castro, pero que no es opositor y disparó contra su par Paredes al manifestar que "se está faltando a la ley y el presidente no está cumpliendo con lo que requieren las normas. Es lamentable y la sesión ha sido nula porque el presidente se tomó atribuciones que no corresponden y solamente puso en consideración la moción que a él le parecía bien y no respetó la de las compañeras (que lo propusieron a él como titular del cuerpo)". A su vez, dijo que "los números son claros, ellos son dos y nosotros somos tres. Tenemos mayoría". Por su parte, el presidente dijo que "ellos dicen que yo no tengo facultad pero el que maneja la sesión es el presidente". Además, apuntó que la moción fue rechazada porque "Palacio no reúne las condiciones para ser presidente porque fue expulsado del bloque oficialista".