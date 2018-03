En la mañana de este lunes, la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan no pudo comenzar por una deuda con el sonidista. Alrededor de las 9:30, el entrepiso del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan Juan estaba sin el cableado habitual que tiene cada sesión, por lo que los auxiliares del Juzgado Federal buscaron desesperados la solución al problema pero les resultó imposible. Al final, por falta de sonido, debieron mudar los testimonios a la sala de audiencias del edificio vecino, el Tribunal Oral Federal.

Las fuentes afirmaron que es por una deuda que el organismo encargado del pago tiene con la empresa que provee servicios en los juicios por delitos de lesa humanidad. La situación molestó al tribunal y también a las partes por la desprolijidad de la situación. Inclusive el presidente del Tribunal, Sergio Padusack, apenas dio inicio se refirió al incómodo momento.

“Siento vergüenza ajena que no se haya podido hacer de manera normal la audiencia del día de la fecha, como veníamos haciendo. Estoy de acuerdo con el reclamo, pero me parece que hacer paro sin comunicar no es justo. Me parece una falta de respeto lo que sucedió y que el mismo día nos informen de esta falta de sonido. Vamos a informar a las autoridades encargadas de conseguir este servicio para que tome las medidas correspondientes”, expresó.



Según fuentes judiciales, los encargados de pagar el servicio de sonido son las autoridades del Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, a cargo de Fabiola Aubone. Precisamente desde esta área se comprometieron mediante un acuerdo a realizar el pago en los próximos días para que la semana que viene la audiencia se realice con normalidad.