La intención de Graciela Caselles de ser candidata a intendente de la Capital en 2023 por el bloquismo o luego de reflotar el partido Alternativa Federal, que había sido creado por su hermano Javier, no solo generó críticas dentro del partido de la estrella, sino que también salieron desde el justicialismo. El intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, salió a criticar a la legisladora nacional al manifestar que "hay quienes no se dan cuenta que cumplen un ciclo". Incluso, apuntó que "no se dan cuenta y, después, tratan de hacer pie desde cualquier partido, frente o lo que sea". Además, no solo criticó a Caselles, sino que apoyó al concejal bloquista Alfredo Nardi, quien salió al cruce de la expresidenta del bloquismo, al indicar que, si ella quiere ser candidata, lo tendrá que enfrentar a él en una interna o en las urnas capitalinas. Sobre Nardi, Baistrocchi dijo que "representa a la juventud y un sector, en contrapartida de una persona que estuvo en la presidencia, que ya no lo está y que, de repente, busca otro lugar para, desde ahí, hacer pie".

Lo llamativo es que si Nardi enfrenta a Caselles en una candidatura por la Capital, también enfrentaría a Baistrocchi, quien ha expresado intenciones de seguir. Sobre eso, el intendente lo minimizó al decir que con el concejal "trabajamos juntos y me está acompañando. A futuro, no vislumbramos tener sendas separadas".