Campaña. El ministro de Medio Ambiente de la Nación acompañó a los candidatos de Cambiemos en una recorrida por el barrio Villa del Carril. Visitaron un emprendimiento textil.

En el marco de la campaña electoral por las elecciones legislativas, llegó ayer a San Juan el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En ese marco, habló de varios temas: se refirió de manera positiva al acuerdo entre la firma china Shandong y Barrick por la explotación de Veladero y apoyó a los candidatos Eduardo Cáceres y Roberto Basualdo al manifestar que como legisladores "defenderán los intereses de los sanjuaninos".



El alfil macrista indicó que hubo un cambio en materia ambiental con la llegada de los orientales, sobre todo "porque hubo mejoras en los tinglados y en los reservorios de residuos peligrosos, ya que ellos trabajan con cianuro".



Las palabras del ministro no son menores, ya que fue muy crítico contra la minera canadiense luego de sucedido el tercer incidente, en marzo. Bergman había solicitado a la justicia Federal el freno de la actividad, lo que le valió reproches locales porque el Ejecutivo y la Justicia local ya habían dispuesto esa medida.



Con el ingreso de Shandong, Bergman manifestó que "se llevaron adelante obras de ingeniería con inversiones importantes que eran condición para que Shandong se asocie con Barrick. Nos hubiese gustado ver eso más temprano porque no hacía falta la negligencia y la reincidencia de Barrick", indicó el rabino.



Por otro lado, en materia política, el ministro de Macri le dio un fuerte respaldo a los candidatos de Cambiemos en la provincia, al expresar que "nosotros esperamos que Cáceres y Basualdo apoyen la lucha de San Juan, no la de un partido político, sino la de la provincia. Si uno es diputado o senador está representado a los habitantes y a la provincia en el Congreso. A la hora de discutir, ellos, como representantes, aunque cueste creerlo, son parte del equipo del Gobernador. Lo que tienen que hacer es discutir por los recursos que le corresponden a los sanjuaninos, después habrá discusiones partidarias", opinó el ministro.



Además, si bien aclaró que su intención no es criticar a Uñac, dijo que el mandatario "no puede tener un doble estándar de ser federal al reclamar a la Nación más recursos de coparticipación y no serlo en términos de sus intendentes. Porque lo que no resiste análisis es la discrecionalidad y la no reglamentación de cómo se distribuyen los recursos a los diferentes jefes comunales".

Sergio Bergman x 2

"Con Cancillería se está avanzando a nivel diplomático para que la empresa Los Pelambres se haga cargo de remover la escombrera. Nuestra posición es que tienen que restaurar el lugar. La idea también es mantener la buena relación con Chile".

"Hay mucha perspectiva con lo que pueda pasar en las elecciones en Buenos Aires. Todo tenemos en claro que las PASO fueron un indicador y que las elecciones que valen son las del 22. Sabemos que tenemos que ir a buscar voto por voto".