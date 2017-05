El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, advirtió hoy que la ‘reconstrucción‘ del peronismo ‘tiene que llevar implícita la renovación‘ del espacio donde, enfatizó, ‘por supuesto‘ está incluida la ex presidenta Cristina Fernández. Para el diputado nacional, ‘el Justicialismo tiene que pasar por un camino de reconstrucción‘ porque ‘perder una elección no es poca cosa en un partido con tantísima vocación de poder como el nuestro‘.

En conversación con radio Nacional, enfatizó que ‘el anhelo de todos‘ es que exista una lista de unidad de cara a las elecciones legislativas de octubre, pero aseguró que si los dirigentes no llegan a un acuerdo ‘hay que usar los mecanismos institucionales y legales que son las primarias‘. El ex gobernador de San Juan consideró que ‘esta reconstrucción (del peronismo) también tiene que llevar implícita la renovación, sin ninguna duda‘, pero reclamó ‘no excluir a nadie‘ de la discusión electoral. Consultado sobre si esa ‘renovación‘ incluye a la ex presidenta, respondió ‘por supuesto‘ porque, resaltó, ‘la renovación incluye a todos los peronistas, a todos los justicialistas‘.

José Luis Gioja

En este sentido, añadió que tanto Fernández de Kirchner como el ex candidato presidencial kirchnerista Daniel Scioli ‘son actores que pesan‘ en el armado justicialista. ‘Quisiera que la unidad existiera, es el anhelo de todos y lo que pasa en el país hace que tengamos esa responsabilidad‘, indicó el vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, quien consideró que ‘en las declaraciones de cada uno‘ de los dirigentes justicialistas ‘tiene que haber mucha prudencia‘ porque ‘en política, los días son meses‘.

Sin embargo, aseguró que ‘la gente no anda preocupada por quién es el candidato, la gente anda preocupada porque no le alcanza para llegar a fin de mes, porque está angustiada por la posibilidad de que la suspendan en su trabajo o que pierda su trabajo‘. Al respecto, expresó que está ‘absolutamente confiado en que en todo el país, en cada distrito, vamos a ofrecer la mejor oferta electoral‘.