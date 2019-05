Aliados. Marcelo Orrego es intendente de Santa Lucía y va por la Gobernación. Fabián Martín es el jefe comunal de Rivadavia que busca la reelección. Son socios políticos y es la primera vez que surge una diferencia pública entre ellos.

Una clara diferencia estalló por primera vez entre dos socios, que a su vez son las principales figuras del Frente Con Vos. El candidato a gobernador, Marcelo Orrego, aseguró que "no es oportuna" la convocatoria que realizó su aliado Fabián Martín, intendente de Rivadavia, quien había asegurado que iba a proponer que todos los sectores de la oposición se reunieran después de la general del 2 de junio para dialogar y tratar de armar una gran coalición competitiva para las legislativas de agosto y octubre, incluso con Orrego como líder. El santaluceño resaltó que no le molestó la definición de su colega, a quien "aprecio y respeto", pero "lo oportuno es esperar que terminen las elecciones provinciales. Mi cabeza y mi energía está puesto en eso".



La discrepancia entre ambos referentes radica en la mirada hacia el futuro: los comicios en los que se elegirán diputados y el posicionamiento de Producción y Trabajo, el partido de mayor peso opositor y que los dos dirigen como presidente y vice. Orrego no quiere ni hablar de las legislativas y de eventuales alianzas, sobre todo luego del cimbronazo que causó Cristina Fernández al anunciar que irá como vicepresidente de Alberto Fernández, maniobra que convulsionó el tablero político nacional. El intendente de Santa Lucía se había despegado de Cambiemos y la imagen del presidente Mauricio Macri al renombrar Con Vos al frente y señalar que "no tengo compromiso con el Gobierno nacional ni con ningún espacio en la Nación y el paso del tiempo demostrará que va a ser así". En cambio, tras la jugada de la expresidente, Martín no tuvo inconvenientes en tirar alternativas en el plano nacional. En el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento había indicado que el escenario de Cambiemos a nivel nacional puede cambiar, dado que al correrse Cristina, pierde chances Macri, por lo que dijo que ve "muy saludable" que una figura como María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, conduzca la coalición. Inclusive resaltó que es una mejor opción para aliarse, aunque aclaró que es una decisión que no tomará solo.



En el marco local, el rivadaviense hizo autocrítica al señalar que "la oposición ha ido muy disgregada. Los dirigentes que no somos oficialistas tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo, con la antelación suficiente, para poder acordar una estrategia que nos permita ir lo más unidos posible y ser una alternativa más competitiva". Por eso, apuntó a un encuentro de cara a las legislativas.



El santaluceño se mostró prudente y destacó que "después del 2 de junio, serán los partidos y sus consejos y congresos los que llamarán para tomar definiciones. Ahí será la posibilidad de sentarse a hablar sobre distintos temas y las estrategias a seguir en otro tipo de elección".



A todo eso, la iniciativa del rivadaviense había caído bien en la mayoría de los opositores, que se mostraron dispuestos al diálogo, pero con condiciones a la hora de sellar un frente. Uno de ellos había sido Gustavo Fernández, candidato a Gobernador por Dignidad Ciudadana, que había dicho que "el partido siempre está abierto a conversar y no lo veo descabellado, pero claramente tiene que ser sobre una base programática y no simplemente para buscar un resultado electoral". De hecho, el rivadaviense había hablado de llegar a puntos de acuerdo y pulir disidencias. Pero Dignidad Ciudadana sacó un comunicado en el que fue en contra de los dichos de Fernández dado que se dejó sentado que para las elecciones nacionales, la fuerza "no integrará ningún frente en el ámbito local, más allá del armado político con el que cuenta en este momento".



Mirada oficialista

Ante la convocatoria de los sectores opositores para tratar de armar una gran coalición para las legislativas, en el Frente Todos salieron dardos hacia la movida. El ministro de Gobierno y candidato a jefe comunal de Capital, Emilio Baistrocchi, y su par de Minería, Alberto Hensel, que encabeza la lista de diputados proporcionales, lanzaron cuestionamientos como que el rejunte de opositores sin propuestas no es constructivo y que obedece a una estrategia meramente electoralista. El primero resaltó que "las alternativas opositoras son buenas cuando presentan proyectos legislativos y de gobierno. La oposición por ser oposición en sí misma no es constructiva". El segundo acotó que "la discusión debe pasar por el modelo de provincia y hasta acá no hemos advertido demasiadas propuestas. Por lo tanto, tampoco lo vislumbro para las legislativas".

Más datos

Conformación

Con Vos es el principal frente opositor, que en 2017 se llamó Cambiemos. Para esta elección perdió en el camino a los partidos Dignidad Ciudadana y Cruzada Renovadora, cuyos referentes se sintieron ninguneados.

Caudal

El Frente Con Vos cosechó el 32,24 por ciento de los votos en las PASO. De mantener ese caudal, meterá seis diputados, de los cuales, cuatro son de Producción y Trabajo, uno del PRO y el restante de Actuar.