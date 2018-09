CFI como búnker. Los mandatarios de la oposición se reunieron buena parte de la mañana entre ellos y luego se sumó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Sin dejar de resaltar sus diferencias partidarias y políticas con el macrismo, el gobernador Sergio Uñac reafirmó ayer su compromiso institucional en la delicada crisis económica. Luego de la reunión con sus pares peronistas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el encuentro con el presidente Mauricio Macri, resaltó ante DIARIO DE CUYO que "hemos ayudado a la Nación" para encarar el tratamiento de un presupuesto equilibrado. El jefe de Estado nacional tuvo su foto con los caciques opositores y el sanjuanino aseguró que dicha imagen "da cierta tranquilidad al país y a los mercados que estaban expectantes de lo que podía pasar". En ese marco, remarcó que el Gobierno central volviera a convocar al diálogo y en el escenario de recortes apuntó a no bajar la obra pública y seguir disminuyendo el gasto corriente.



A eso de las 10, Uñac llegó al CFI para sumarse a sus pares justicialistas, que tienen posturas sumamente críticas hacia Macri (como el pampeano Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá) hasta posiciones cercanas, como el salteño Juan Manuel Urtubey. El sanjuanino se definió en un "término medio". En líneas generales, de la reunión salió la voluntad de trabajar para lograr un presupuesto equilibrado, mensaje que se trasladó a Casa Rosada en la cumbre a las 17.



Este medio cubrió las instancias de negociación y habló en exclusiva con Uñac, quien remarcó que "ha sido una jornada positiva. Se trató de un acto de fortalecimiento político de los gobiernos provinciales al nacional y viceversa. Teniendo en cuenta que tenemos diferencias políticas naturales, debemos acompañar desde lo institucional. Y es los que se tratado de apuntalar esta tarde (por ayer)".



En el marco del ajuste que debe realizar la Nación para cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional con el fin de conseguir financiamiento, el acuerdo con las provincias fue que deberían hacer un ajuste de 100 mil millones de pesos. El macrismo ya bajó el Fondo de la Soja y los subsidios al transporte, pero los gobernadores peronistas pujaron para que el recorte se viera compensado con mayores recursos de coparticipación a través de la ampliación de más ingresos por impuestos. Esto es, sumando a quienes tienen capacidad para hacerlo pero no estaban incorporados, como la suba de la alícuota para quienes tienen bienes en el exterior. Las jurisdicciones también apuntan a una prórroga del pacto fiscal para que puedan continuar con sus porcentajes de Ingresos Brutos, punto que a San Juan no le atañe ya que tiene parámetros bajos para favorecer la actividad comercial, gracias a decisiones del actual gobierno provincial.



Lo cierto es que la letra fina de los lineamientos se irá definiendo con la discusión en el Congreso en el tratamiento del presupuesto. Entre el ajuste y la compensación local, Uñac expresó que la cifra final a cubrir por el recorte nacional girará entre los 300 millones y 400 millones de pesos. "No es la mejor situación", destacó, a la vez que agregó que "no nos complica, podemos asumir este desafío. Por eso hemos dicho que vamos a acompañar y que desde San Juan aportemos a la aprobación de presupuesto".



Y con respecto a las obras que el macrismo anunció que cortará el año que viene, el Gobernador señaló que "nos hemos encargado de que lo que hoy está en ejecución se mantenga. Hay un empate técnico entre lo que nosotros hemos solicitado y lo que hemos conseguido".