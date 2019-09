Ruta. Las modificaciones en el acceso Sur son algunas de las tareas que pagó la provincia y que canceló la Nación con el pago de las cuotas.



Para el fiscal de Estado, Jorge Alvo, fue "muy poco seria" la respuesta que dio ayer la titular de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, sobre la demanda judicial que presentó San Juan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La provincia llegó hasta el máximo tribunal por una deuda de la repartición de 880 millones de pesos, más intereses. En rueda de prensa en Buenos Aires, la titular de la cartera vial cuestionó el reclamo al punto que indicó que la acción de la provincia se debe más a una "maniobra política" que a una solicitud legítima y que a su vez, San Juan no presentó los documentos que respaldan dicha deuda. Ante esas declaraciones, Alvo fue crítico al manifestar que "cuesta ser contestatario a repuestas tan poco serias" e incluso sostuvo que lo comunicado por Gutiérrez presenta contradicciones y que la misma Vialidad "negó el convenio que ahora está reconociendo" al contestar la carta documento que San Juan presentó hace un par de semanas.

La Ruta 40 Norte continúa con su ejecución con desembolsos netamente locales.

La puja entre la provincia y Vialidad Nacional radica en el convenio que firmaron las partes en octubre del año pasado. En ese documento, la repartición reconoció una deuda de 2.200 millones de pesos por obras y estudios para el Túnel de Agua Negra desembolsados por la provincia. Así se convino el pago de cinco cuotas de 440 millones de pesos cada una. Vialidad pagó las tres primeras y parte de la cuarta y adeudó el resto. La provincia intimó el desembolso y al no tener respuesta presentó el miércoles una demanda en la Corte Suprema.

Según apuntó Alvo, lo que manifiesta Gutiérrez en el comunicado, presenta varias contradicciones. La más "clara y evidente" es en la que sostiene que "el problema es que San Juan sigue reclamando un monto de deuda que no han podido respaldar con documentación". Según el fiscal de Estado "el convenio firmado dice que Vialidad tendrá la tarea de revisión de la documentación presentada. Esos expedientes se presentaron previo al primer desembolso y no en cada cuota que debe ser pagada". Además dijo que "supongamos que ellos tienen razón. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan pagado parte de la cuarta cuota y digan que no se les ha acompañado la documentación?".

En el escrito que presentó la provincia en la Corte se establece que "el saldo adeudado asciende a 873.776.730,42 pesos", por el faltante de las cuotas y que "los intereses al mes de Julio ascendían a 348.349.805,16 pesos".