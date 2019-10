Tras los pedidos que hicieron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la Junta Electoral Nacional del distrito San Juan resolvió aceptar como válidas las boletas de los espacios políticos que aparezcan en las urnas de la elección general y que fueran impresas para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La medida se hizo extensiva a todas las fuerzas que están en competencia en la provincia. Esto significa que también aplica para el Frente Consenso Federal.



De acuerdo a lo que explicaron desde la Junta Electoral, la resolución implica que al momento de abrir la urna y comenzar con el conteo de votos, si dentro del sobre se encuentra un voto que se utilizó para el 11 de agosto, será considerado válido y no podrá ser descartado. No es la primera vez que se habilitan ese tipo de papeletas para una elección general. La misma situación ocurrió en 2013 y 2015, cuando las alianzas involucradas hicieron el pedido, fueron habilitadas y la medida se extendió para el resto de los frentes en carrera. Fuentes oficiales consultadas indicaron que si bien esto ocurrió en otras oportunidades, no se debe contemplar como una acción común, ya que se trata de una medida excepcional.



Por otro lado, el secretario Electoral, Edgardo Benítez, recordó que hoy a las 21 se llevará adelante la última capacitación para todas aquellas autoridades de mesa que no hayan participado de actividades previas. La reunión se desarrollará en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, sobre calle Las Heras, antes de 25 de Mayo. Además, dijo que el operativo de distribución de urnas comenzará mañana a las 10 por parte del Correo Argentino junto a Gendarmería, Ejército y la Policía. Esa tarea estará finalizada dos horas más tarde, a las 12.