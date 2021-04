Sin responder puntualmente a las acusaciones que le formuló la Corte de Justicia ante el Jurado de Enjuiciamiento, el juez de Jáchal, Javier Alonso, se defendió del pedido de destitución. El magistrado quedó en la mira por incumplimiento de sus deberes y morosidad injustificada, entre otros puntos, y, en diálogo exclusivo con DIARIO DE CUYO, indicó que el pedido de Jury "es una medida extrema", ya que pensó que podrían haber tomado otro tipo de acción, y que "lo único que hice fue trabajar de la mejor manera posible". Por otro lado, confirmó que, para poder cumplir con los objetivos que se había planteado cuando asumió para "sanear" el juzgado, elevó una nota al máximo tribunal para que se cubrieran las vacantes existentes y se sumara personal, notificación que realizó antes de que se llevara adelante la auditoría. Además, dijo que no ha pensado tomar licencia, mientras que renunciar "es una opción".

Además de las causales mencionadas, el juez de Jáchal enfrenta las acusaciones de negligencia y mala conducta. Incluso, la Corte resaltó que existe una demora "inadmisible, con un periodo de seis meses, en el que ni la pandemia ni ningún otro aspecto puede significar justificación alguna". Por su parte, Alonso señaló que, durante la pandemia, su juzgado "estuvo todos los días de turno, las 24 horas, atendiendo todas las causas, por ser multifuero". Ahora, su suerte está en manos del Jury (ver claves).

El magistrado se defendió, indirectamente, al manifestar que, desde que asumió en octubre de 2018, "he tratado de realizar todo lo humanamente posible, con mi equipo, para poder regularizar y brindar la mejor administración de justicia en Jáchal e Iglesia". En esa línea, indicó que lleva poco tiempo en el cargo: "Sólo dos años y medio, con una pandemia de por medio". Así, dijo que durante el 2019, con los lineamientos que le brindó la Corte, definió objetivos a cumplir y que en 2020 se vivió "una situación muy particular, porque somos un juzgado que los 365 días del año, las 24 horas, estamos de turno. Somos un único juzgado para todos los fueros para casi 30 mil habitantes". Además, indicó que el escenario sanitario obligó a "distribuir el equipo de trabajo", el cual integran 17 personas, de las cuales dos son contratadas, mientras que la persona que se desempeña como secretaria Penal, su cargo real es secretaria de Paz Letrada. En ese marco, manifestó que, el año pasado, "la presidente Adriana García Nieto nos felicitó por la buena predisposición que mostró el personal y a mí, que estaba a cargo". Fuera de eso, dijo que "no he tenido tiempo suficiente para cumplir con lo proyectado".

Respecto a la baja cantidad de causas resueltas, que la denuncia indica que tuvo una tasa anual de resolución del 0,039 por ciento en materia penal (aunque en el informe no se indica cómo se llegó a ese número), Alonso hizo referencia a que "en 2020, el flujo de trámite anual, entre la Secretaría Civil y Penal, ha sido de entre 3.500 y 4.000 expedientes, es decir, entre aquellos que se inician y los que ya están en trámite. El propio informe de auditoría indica que, en el fuero Civil, estando todo el año de turno, hubo 2.365 causas, con una tasa de resolución, de dictado de sentencia, del 101 por ciento. Ingresaron 380 expedientes para dictar sentencia y se resolvieron 389. En la Secretaría Penal hubo un flujo de trámite anual de 1.200 expedientes". Por otro lado, refutó lo que indica la auditoría sobre que dudó al ser consultado sobre la cantidad de personas detenidas que tenía el juzgado. A eso, respondió que "mantuvimos una reunión con los auditores, quienes me manifestaron que llegaron para conocer el estado de situación del juzgado para la puesta en marcha del sistema acusatorio. Tras recibirlos, el otro contacto fue al momento de retirarse. No me consultaron sobre los detenidos. Es más, el mayor contacto lo tuvieron con la secretaria Civil y con la funcionaria de Paz a cargo de la Secretaría Penal".

Sobre los expedientes de violencia de género e intrafamiliar, dijo que, "cuando asumí, detecté que, desde 2014 y hasta 2016, todas esas causas no habían tenido movimiento. No era correlativo el expediente en papel con las que surgían del sistema. Así, tomé la decisión de pedirle a una instructora que trabaje plenamente en esto, lo que ha funcionado muy bien". Sin embargo, la Corte denunció que ese tipo de causas y las de delitos contra la integridad sexual, "en su mayoría, no registran trámite".

Claves del Jury

Constitución

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por el cortista Guillermo De Sanctis, el diputado Juan Carlos Abarca y su par Fernanda Paredes y los abogados Cristina Pintor y Mario Arancibia.

Plazos

Tanto el juez Alonso como el fiscal de Estado, Jorge Alvo, tienen hasta las dos primeras horas del jueves para definir, el primero, si presenta un informe y, el segundo, para ser acusador especial.

Trámite

Luego de recibido o no el informe del juez, el presidente del Jury convocará a los demás miembros para que, en el plazo de 15 días, definan sobre la admisión o rechazo de la denuncia.

Suspensión

Una vez aceptada la denuncia, el Jurado de Enjuiciamiento puede suspender al magistrado, mientras se substancie la causa. Esa decisión se notifica en el domicilio del juez.

Frases x 3

"Mi ingreso al Poder Judicial se dio de la forma correcta. Rendí un concurso, se me ha entrevistado y se me ha medido por mi capacidad. Soy un tipo laburante, que vengo de abajo, que he caminado, que me ha costado mucho llegar a donde estoy y que doy gracias a Dios que mis viejos me dieron la posibilidad de estudiar".

"No estoy en la cabeza de los cortistas para decir si, con esto, quieren mandar un mensaje. Lo único que hice fue trabajar de la mejor manera posible y, para mí, eso significaba trabajar horas. No me llamó la atención la auditoría porque si hay algo que tiene esta nueva conformación de la Corte es buscar una eficiente y eficaz administración de justicia".

"El pedido de personal lo hice luego de que volví de la feria, en virtud del análisis que había hecho sobre los objetivos que se habían planteado y cuáles se habían cumplido. Observé que esa situación la tenía que poner en conocimiento de la Corte. Lo solicité bajo expediente y no lo compulsé porque luego se dieron otras circunstancias, como la auditoría".