Tras su participación en la reinauguración del aeropuerto de Tucumán, el ministro de Transporte habló de lo que se viene para el presidente Mauricio Macri, y aseguró que "haciendo las cosas bien", será reelecto en el 2019.

"Estoy convencido de que, haciendo bien las cosas, Mauricio va a ser reelegido como presidente de la Nación",aseguró Dietrich al diario La Gaceta, ya que "habrá muchas más obras en aeropuertos para Tucumán, porque también se proyectan para Jujuy, Salta, Comodoro Rivadavia, Iguazú o Esquel".

Luego enumeró algunas de las obras que su cartera ya habrá finalizado para cuando se realice una nueva campaña electoral: "En 2019 vamos a tener una línea del Belgrano Cargas. Hay en construcciones 550 kilómetros, de los cuales ya terminamos 170 kilómetros. Además, incorporamos vagones y máquinas nuevas que favorecerán a esta provincia y a la región porque al volver a ser trasladada el azúcar en tren bajarán los costos y eso permitirá producir más".

En otro tramo de la entrevista, el funcionario negó que se esté intentando polarizar con Cristina Kirchner en la campaña para las legislativas. "Lo que nos sirve es que no nos distraigamos un minuto en eso; tenemos que seguir trabajando. Si nosotros durante las PASO nos hubiéramos concentrado en pelear y no en estas obras, la pista (que se inauguró el viernes) no se hubiese realizado".

También habló del futuro del aeropuerto, en el que se ubicará un hub de Avianca que permitirá conexiones directas con otras provincias, entre las que se encuentra Mendoza. "Cuando venga Avianca, que pidió las rutas a Tucumán, va a instalar un hub en este aeropuerto", expresó, y agregó que Tucumán se conectará con Tierra del Fuego, Misiones, Mendoza o Córdoba".

En ese punto indicó que "eso es federalismo en serio", y aseguró que "no tengo dudas de que Mauricio Macri es el presidente más federal que tuvo la Argentina en las últimas décadas".

Fuente: La Gaceta