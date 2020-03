"Lo que han votado las compañeras y compañeros es apuntalar el trasvasamiento y, en este caso, quien habla ha tenido un enorme desafío generacional". La frase de Sergio Uñac, presidente por cuatro años más del Partido Justicialista (PJ), reflejó al significado que tuvo para él la elección interna que ayer tuvo la fuerza. No fue el único mensaje que dio a sus rivales en las urnas, ya que, además de agradecer el apoyo de la militancia por haber obtenido una victoria contundente en las 22 Juntas Departamentales, indicó que "las cosas que los dirigentes por ahí no las podemos poner en su lugar, las personas o, en este caso, los afiliados lo hacen en una elección". Incluso, fue más directo al manifestar que "uno tiene que acompañar a la renovación natural que se da en cada uno de los lugares. Oponerse a un hecho natural tiene consecuencias graves. Porque lo que uno no entiende desde lo personal, se lo hacen entender las sociedades desde lo colectivo".

Las palabras de Uñac se dieron ayer en una conferencia de prensa que estuvo cruzada por el coronavirus y las medidas sanitarias que tomó la provincia. La situación no le quitó peso al resultado electoral y tampoco para que el renovado presidente de la fuerza le envíe un tiro por elevación a José Luis Gioja, quien fogoneó la interna y propuso a su hermano Juan Carlos como candidato a presidir el partido. Sin nombrarlo y utilizando una frase de Perón, Uñac apuntó contra el diputado nacional al hablar del "trasvasamiento generacional", lo que implica un necesario recambio de dirigentes, entre los de más edad por los más jóvenes, situación que a su entender quedó reflejado en las urnas del PJ.

No fue lo único, ya que también le dijo a los más allegados de Gioja que "llegan algunos momentos en la vida que quienes son parte del círculo íntimo deben asesorar y cuidar a los dirigentes. Esta es una de las grandes enseñanzas que ha dejado esta interna".

Por otro lado, habló del impacto que habría tenido una derrota desde el punto de vista institucional, ya que dijo que "la interna había que darla porque lo que se discutía no era sólo la conducción del partido, si no el poder político del gobernador. No se puede socavar el poder político de alguien que tiene una enorme responsabilidad que es conducir la provincia".

Por último, Uñac fue directo con la militancia y bajó línea para fortalecer el partido. Indicó que comenzarán a trabajar por una afiliación masiva al PJ, en mayor adoctrinamiento en las bases y "generar nuevos cuadros de conducción".