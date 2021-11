"Es un detalle, es un detalle", dijo Patricia Bullrich, cuando se le consultó por los proyectos de ley presentados por diputados locales de Juntos por el Cambio (JxC) que mencionan a otra provincia y no a San Juan. La respuesta la dio en su paso por estas tierras, luego de que este medio revelara que el legislador Enzo Cornejo, del Pro, metiera en la Cámara una iniciativa en la que incluyó la palabra "Ciudad", debido a que es idéntica a la de un colega de Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Incluso, ayer salió a la luz que la diputada Nancy Picón y Sergio Miodowsky, de Producción y Trabajo, que integran la coalición opositora, plantearon un proyecto que hacía referencia a Mendoza.

La presidenta del Pro nacional dio explicaciones sobre la polémica que estalló por proyectos de ley de Cornejo, que contienen escritos completos iguales a los de diputados de otras provincias con fechas anteriores a las presentaciones que hizo en la Cámara de Diputados de San Juan. Además, tiene iniciativas firmadas como propias que son copia casi calcada de proyectos debatidos en el Congreso, aunque sin aclaración de que, en realidad, se trata de pedidos de adhesiones y no de iniciativas pensadas por el legislador.

"Es una metodología de trabajo que tenemos hace muchos años", destacó Bullrich en conferencia de prensa, a la vez que agregó que "es la dinámica colaborativa del Pro". Así, explicó que tienen dos bases de datos, una de intercambio de proyectos entre todos los legisladores que son adecuados a todas las provincias, y otra que trabaja en coordinación con los bloques nacionales y provinciales para la elaboración de materiales e ideas.

Si bien en un tramo de la conferencia indicó que los proyectos "se pueden tomar textualmente", antes había señalado que "no es plagio ni copia textual". Aunque no lo mencionó, Bullrich se refirió a este medio cuando dijo que "me dolió mucho cuando leí esa tapa diciendo que había plagio". En realidad, la publicación hizo hincapié en las iniciativas calcadas de Cornejo con respecto a las de otros legisladores de provincias como Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El diputado del Pro local, candidato a legislador nacional en segundo lugar de JxC, nunca contestó los llamados para dar su respuesta.

Inclusive, Bullrich no respondió directamente la pregunta de este diario cuando se le mencionó que los proyectos eran presentados en San Juan con la referencia a otras provincias. Sólo explicó el modelo de desarrollo de proyectos generales como "un instrumento de modernización, de innovación para la política, de trabajo en equipo", el cual lleva a un plano de comodidad al legislador que se sirve de las iniciativas subidas a esas dos plataformas internas que tiene el Pro. Su contestación sobre que "es un detalle" fue tras la conferencia de prensa.

Cornejo no fue el único que quedó al descubierto con proyectos calcados de la usina del macrismo nacional. El vicegobernador Roberto Gattoni había señalado en Radio Estación Claridad que referentes de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que en su texto decía: "Gobierno de Mendoza". Fuentes legislativas confirmaron a este medio que se trata del texto presentado en julio por Picón y Miodowsky, de Producción y Trabajo, sobre "responsabilidad social empresaria". Sin embargo, los autores "olvidaron" sacar algunas partes del proyecto original como la referencia al "bienestar de la sociedad mendocina" y la participación de universidades de la vecina provincia.

Silencio y defensa

Luego de que saliera a la luz la copia de proyectos de Cornejo, hubo silencio tanto del propio candidato a diputado nacional como del resto de los referentes de Juntos por el Cambio. La que habló fue la diputada Nancy Picón, de Producción y Trabajo, quien había señalado que, "en mi caso, yo trabajo con las ideas. Si veo algo que funciona en otra provincia, tomo la idea, la adapto y elaboro un proyecto".

Además, había indicado que si el diputado y presidente del Pro local "lo copió, aunque lo copiara igual, funciona y le da un beneficio a los sanjuaninos, bienvenido sea. Ojalá muchos legisladores hagan lo mismo, porque hay muchos sin hacer, ni copiados ni sin copiar".