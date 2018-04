Equipo. Uñac puso a un hombre de su confianza como Baistrocchi (a la izquierda) en el Ministerio de Gobierno y apostó por Chica en la Secretaría de Deportes. El primero viene sonando en Rivadavia, mientras que el segundo, en Santa Lucía.





Del Gran San Juan, son los dos departamentos que están en manos del basualdismo. Se trata de Rivadavia y Santa Lucía, distritos clave por cantidad de habitantes y crecimiento económico. Con esos factores en juego, el uñaquismo apuntará sus cañones para dar pelea en ambos en las elecciones 2019 y ya empieza a testear a sus posibles contendientes. Y en ese esquema, suena una primera línea de ataque, con alfiles de mucho peso, como el ministro de Gobierno, Emilio Basitrocchi, y el secretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, en tierras rivadavienses, y el secretario de Deportes, Jorge "Coqui" Chica en suelo santaluceño. Como en toda embestida y frente al desafío hay otra línea como alternativa: en la primera comuna aparecen la ibarrista y diputada nacional Florencia Peñaloza y el concejal Leonardo Lorenzo, mientras que en la segunda figura el número dos del Ministerio de Desarrollo Humano, Lucio González.



La movida está instalada y los nombres surgieron de diferentes fuentes oficiales, los cuales se irán confirmando o descartando a medida que se acerque el calendario electoral. La disputa no será sencilla para el uñaquismo en esos distritos. En Rivadavia admiten que el intendente Fabián Martín lleva una gestión aceptable. Y encima, el peronismo en el departamento carece de figuras representativas y no ha podido generar caras nuevas en la conducción de Moisés Lara.



Frente a ese escenario complejo, el Gobierno sondea a dos pesos pesado: Baistrocchi y Rueda, quienes, dijeron las fuentes, trabajaron políticamente en el territorio en las legislativas del año pasado, en las que los candidatos de Uñac ganaron por sobre los de Cambiemos. El primero es una de las principales espadas del Gobernador y está al frente de una de las carteras más sensibles, la cual tiene a su cargo la lucha contra la inseguridad. El segundo es bloquista, presidente de la Convención partidaria, hombre de confianza y el nexo de quiénes buscan una audiencia con Uñac.



Los dos tienen domicilio en Rivadavia, aunque Rueda tiene su radio de acción principalmente en Pocito. Este último participó el jueves de un acto en el Barrio Camus que despertó la atención de todos. No obstante, al ser consultado, señaló que "no estoy trabajando para ser candidato. Sí colaboro como lo hace cualquier otro funcionario". Aunque manifestó que "formo parte de un proyecto provincial y si en este entienden que tengo que estar, ahí estaré". Por su parte, Baistrocchi ya venía sonando en el departamento y la versión no se ha apagado.



La línea alternativa en suelo rivadaviense comprende, por un lado, a Peñaloza, una aliada del oficialismo, impulsada por Mauricio Ibarra, quien mantiene buenas migas con Uñac. Y por otro, al joven concejal Leonardo Lorenzo, el único justicialista en el cuerpo deliberativo, que llegó respaldado por Lara, pero que ya abandonó ese apoyo. En Santa Lucía, el oficialismo enfrentará en 2019 el legado del intendente Marcelo Orrego, quien luego de dos gestiones no podrá repetir y suena para sucederlo su hermano Juan José. En esas tierras, la mira está en "Coqui" Chica, el ascendente secretario de Deportes. Y otra posibilidad que se baraja es la de González, el secretario de Promoción Social. El que tiene ganas de jugar por la Intendencia es Daniel Molina, quien perdiera en 2015, aunque en el Gobierno no le ven posibilidades, dijeron las fuentes.



En el contexto local, hay otros tres departamentos en poder del basualdismo (Ver recuadro).

El escenario provincial

Además de Rivadavia y Santa Lucía, el basualdismo controla Ullum con Leopoldo Soler, 9 de Julio con Gustavo Núñez y Caucete con Julián Gil. En tierras ulluneras y cauceteras, el peronismo también enfrenta divisiones.



De esa manera, el justicialismo domina Capital con Franco Aranda, Rawson con Juan Carlos Gioja, Chimbas con Fabián Gramajo, Pocito con Fabián Aballya, Albardón con Juan Carlos Abarca, 25 de Mayo con Juan Carlos Quiroga Moyano, Calingasta con Jorge Castañeda, Jáchal con Miguel Vega, Sarmiento con Mario Martín, Angaco con José Castro y Valle Fértil con Omar Ortíz. En cuanto a Iglesia y Zonda, sus conducciones están en manos de los bloquistas Marcelo Marinero y Miguel Atámpiz, que están dentro del frente oficialista, al igual que Cristian Andino en San Martín.