Caucete. En el departamento del Este, Uñac dio la instrucción de abrir la interna en las PASO con sólo dos listas. La construcción está difícil, ya que suenan unos siete dirigentes con intenciones.

La bajada de línea de Sergio Uñac en Caucete fue clara: competencia en las PASO, pero que sólo dos figuras encabecen las respectivas listas. Dicha decisión sería aplicable en Rivadavia, otro departamento en el que el oficialismo no es gobierno y en el que la disputa interna apunta a movilizar la militancia y potenciar al ganador. El problema es que en ambos distritos suenan unos 14 nombres, con más y menos presencia y con diferentes chances reales de llegar. La cifra revela la falta de liderazgos y necesariamente se debe dar un proceso de decantación para alcanzar las cuatro figuras que irán al frente de las precandidaturas a intendente, lo que está costando a poco menos de dos meses de la finalización del plazo para la presentación de postulantes, reconocieron en el justicialismo.



El Gobernador y presidente del PJ local apunta a que en la mayoría de los departamentos no haya PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), debido a que suelen quedar heridas en el derrotado, que lo lleven a no acompañar al triunfador en la elección general. Pero el escenario es distinto en los lugares en los que el peronismo se encuentra dividido, dado que un proceso interno puede fortalecer al vencedor. Uñac reconoció ayer ante los medios que "hay algunas realidades departamentales en las que me parece atinado que pueda haber competencia dentro del proyecto que represento y que eso active mucho más a la militancia". Ya estuvo en Caucete donde impartió la orden de que participen dos listas y fuentes calificadas señalaron que esa mecánica se aplicará en Rivadavia. También se dará en Santa Lucía y lo mismo perfila en Rawson, aunque en este último, en donde la presencia del giojismo es fuerte, habrá negociaciones de consenso hasta último momento (Ver recuadro).



En el departamento del Este vienen manteniendo reuniones en la Junta del PJ, que preside Daniel Rojas, en las que saltaron nombres de dirigentes que tienen aspiraciones. Según las fuentes, hay de todo: figuras que tienen pretensiones y chances reales y otras que buscan posicionarse para conquistar algún lugar. Y lo mismo sucede en Rivadavia. En el listado caucetero se encuentra el exintendente y actual concejal Juan Elizondo, que conserva una agrupación fuerte en el departamento. También está la edil Romina Rosas, quien con su compañero de bancada han combatido la gestión del intendente Julián Gil. En el lote con aspiraciones se encuentra la diputada nacional Daniela Castro y otros dirigentes departamentales como Sonia Recabarren, Cristina Sosa, Eduardo Basil y Mario Riveros, destacaron las fuentes. Un jugador impredecible es el exjefe comunal Emilio Mendoza, quien viene manteniendo conversaciones con los peronistas para estar dentro del frente, pero estos no descartan que pueda jugar por fuera con su propio partido (Movimiento Popular del Este) y a su vez, apoyar a Uñac.



En Rivadavia, que conduce Fabián Martín, quien se encamina a pelear por la reelección, el escenario es aún más dividido. En el grupo de los que tienen ganas de ir por la Intendencia están Marcelo Delgado, excandidato a diputado, y Raúl Alonso, exconcejal. También suenan el actual edil Leonardo Lorenzo, Facundo Perrone, Luis Salcedo Garay y hasta el propio Ruperto Godoy, del sector kirchnerista. En el PJ departamental se preguntan qué pasará con extrapartidarios como Martín Azcona. Lo cierto es que Uñac deberá dialogar con todos los sectores, entre los que se cuentan a Ana María López, José Soria, Jorge Abelín y Elías Álvarez, entre otros.



Otros escenarios electorales

Sergio Uñac también habilitó la interna en Santa Lucía, donde venía sonando con fuerza el titular de la Junta departamental y número dos del Ministerio de Desarrollo Humano, Lucio González. Un escenario complejo es Rawson, bastión del giojismo, en el que Juan Carlos Gioja no puede repetir. Este último sugirió la postulación del secretario de Obras departamental, Rubén García, mientras que en el uñaquismo perfila el diputado Pablo García Nieto. Si no hay acuerdo, todo se resolverá en las PASO. En el distrito también viene jugado Carlos Munisaga, ligado a Mauricio Ibarra, actual socio de Uñac.



El oficialismo tampoco gobierna Ullum y 9 de Julio. En el primero, el PJ logró la unidad e impulsa a David Domínguez del Movimiento Evita. El intendente Leopoldo Soler también apoyará a Uñac. En tierras nuevejulinas, la figura fuerte es Walberto Allende, pero este seguirá como diputado nacional, por lo que están buscando un candidato.