Control. En la Planta de Verificación Vehicular de la Policía chequearán que los vehículos tengan grabadas las partes que indicará la norma.

En el marco de su política de seguridad, la gestión uñaquista decidió profundizar el combate contra el robo de autos, camiones, camionetas y motos. El Gobierno impulsó un proyecto de ley, que será aprobado este mes, para el grabado de ciertos componentes de dichos vehículos con el objetivo de desarticular la sustracción para el posterior desguace y venta ilegal de las llamadas autopartes. En el caso de las movilidades de cuatro ruedas, la medida apunta a la prevención, ya que los índices delictivos han venido en baja en ese rubro. Así, la mira está centrada en las motocicletas, dado que los delincuentes están robando poco más de 1.000 por año, según las cifras oficiales.



El número refleja que en San Juan se sustraen tres motos por día, pero la estadística está lejos de la media nacional, que es de 25 por día. No obstante, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, resaltó que la idea es bajar la cifra. El plan además contempla que todos los locales de venta de autopartes deban inscribirse en un registro, que hoy no existe, para poder llevar un control más exhaustivo.



El alfil uñaquista explicó que entre diciembre, enero y febrero trabajarán en la reglamentación de la norma para que esté operativa en marzo. Así, desde esa fecha, toda persona que compre un vehículo, cero kilómetro o usado, deberá obligatoriamente estampar el número de dominio en una serie de lugares establecidos por la norma. Para los autos, en el lateral externo de todas las puertas, en la parte interior y superior del capot y en el sector interior y superior del baúl. En el caso de las motos, los lugares se establecerán en la reglamentación. El requisito será esencial para pasar por la Planta de Verificación de la Policía y luego anotar la movilidad en el Registro Nacional del Automotor, con el que la provincia firmará un convenio. Si no se hace el marcado, no se podrá transferir el vehículo.



Para llevar a cabo el grabado de las autopartes, las empresas interesadas deberán estar anotadas en un registro que se creará. El estampado tendrá su costo, el cual se fijará en la reglamentación y se hará una sola vez. En el caso de un accidente que afecte la parte donde se hizo la marca, el propietario deberá acreditar tal hecho y presentar la factura cuando hizo el grabado, para que la planta realice sin cargo el nuevo estampado.



De esa manera, San Juan va en la misma línea que Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que "han bajado sus niveles de robo con dicha norma", resaltó Baistrocchi. Además, explicó que a nivel país los delincuentes están dejando de lado la mecánica de robar y vender el auto o la moto en su totalidad para pasar a la venta de autopartes, ya que en muchos casos llega a triplicar el valor de la movilidad.



En la sustracción de vehículos de cuatro ruedas, "la provincia viene bajando los números de manera importante por el trabajo policial. En los autos, en 2016 fue la cifra más baja en los últimos cinco años y este año todo camina a que sea aún inferior", resaltó el funcionario (Ver infografía). Sí reconoció que "nos cuesta más el robo de motos", pero indicó que "con esta norma apostamos a reducir el índice sensiblemente". Baistrocchi remarcó que la medida desalienta los hechos delictivos "porque alguien no va a robar lo que no se puede vender", ya que expresó que lo que se marcará son las partes más importantes.



Parque automotor

439 mil son los vehículos que circulan en la provincia aproximadamente. Entre ellos, autos, camiones, camionetas, motos, colectivos, furgones, casas rodantes, motocarga, entre otros.