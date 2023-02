La excusa es una convocatoria para llevar adelante una reunión de trabajo de cara a la conformación del frente que competirá en la elección del 14 de mayo. En el fondo, el objetivo principal es empezar a construir unidad entre los miembros que serán parte del espacio que buscará retener la conducción de la provincia. Por eso, el presidente del Partido Justicialista (PJ) y líder de la coalición, Sergio Uñac, invitó a todos los partidos políticos y las distintas agrupaciones que integrarán San Juan por Todos a una cumbre. El convite incluyó al sector giojista de Lealtad Justicialista y el Frente Renovador de Franco Aranda. Se trata de sectores que vienen coqueteando con la posibilidad de no ser parte del armado uñaquista y jugar por fuera. La movida del líder del PJ, según confiaron, busca que ambos sectores, al igual que el resto, se sientan contendidos y sean parte de la futura alianza. La cumbre está prevista para este mediodía en un salón de Santa Lucía, tierra del opositor Marcelo Orrego. Según indicaron las fuentes, el encuentro servirá para definir un esquema de trabajo que se hará realidad cuando el frente se presente oficialmente en sociedad, lo que está previsto para el viernes.

La convocatoria formal se dio luego de que el sábado el Congreso del PJ habilitara al presidente del partido a que conforme un frente electoral. Lo mismo había hecho el bloquismo, la semana pasada, al permitir que Luis Rueda entable alianzas con otros partidos y espacios.

Cómo quedará conformado San Juan por Todos no es menor, ya que desde adentro del espacio sostienen que "la unión hace la fuerza" en una contienda electoral que pinta reñida, por lo que, si hay división, "va a favorecer a la oposición". Las frases están destinadas al giojismo y al sector de Aranda. En el primero, José Luis Gioja, cuando se lanzó como candidato a Gobernador, dijo que si "el que conduce" el frente oficialista, en referencia a Sergio Uñac, "no necesita de nosotros y no llama, iremos por fuera". Ahora, ante la invitación, se le hace difícil al actual diputado nacional no asistir. Si va, será un gran gesto acercamiento. Desde su sector ya habían dado señales de participación al concurrir el jueves a la reunión del Consejo del PJ y el sábado a la del Congreso. Por su parte, Uñac invitó al legislador a competir dentro del mismo espacio al indicar que "es una persona de vasta trayectoria, que sería un honor poder competir con él y establecer una puja razonable, no de personas, sino de ideas, para seguir construyendo el San Juan". Si Gioja no se presenta al encuentro de hoy y sí lo hacen sus seguidores, da toda la impresión que será un mensaje de que el juego de especulaciones e interrogantes y las negociaciones continuarán hasta el límite de los plazos electorales.

En el Frente Renovador, Aranda todavía no definió si será candidato a Gobernador, pero había indicado que dialogó con el diputado nacional y no descartó una alianza entre ambos sectores para "ir juntos por dentro" o "por fuera". No obstante, también ha manifestado que ha charlado con Uñac y que quedaron en tener una cita en el transcurso de la semana.

Si bien la presentación de SJxT está prevista para esta semana, el plazo para presentar un frente electoral cierra el próximo 23.