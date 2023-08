El Ministerio Público Fiscal, representado por Silvina Gerarduzzi y Roberto Ginsberg, presentó un recurso para que el juez de Impugnación, Benedicto Correa, se aparte de la causa que tiene en la mira al funcionario judicial Mario Parisí, acusado de amenazar y golpear a su expareja. Fiscalía hizo la presentación el viernes pasado, pero salió a la luz ayer en una audiencia que presidió la jueza de Garantías, Celia Maldonado. La magistrada debía resolver el planteo de inconstitucionalidad que había realizado la defensa del funcionario judicial, representada por Fernando Castro y Nasser Uzair, sobre un artículo que indica que la postura fundada de Fiscalía es vinculante para rechazar el pedido de suspensión de juicio a prueba. La resolución había sido ordenada por Correa, ya que la jueza no había opinado sobre ese punto en una audiencia anterior. Además de pedir que el magistrado se aparte de la causa, Fiscalía solicitó la revocatoria de la orden que dictó para que Maldonado se exprese sobre la inconstitucionalidad. Por ambos planteos, el Ministerio Público pidió que la audiencia de ayer no avance, lo que tuvo el OK de la jueza, pero la negativa de la defensa de Parisí, la que entendió que las acciones no correspondían.

La audiencia de ayer fue un paso más de indefinición sobre si Mario Parisí puede recibir el beneficio de una suspensión de juicio a prueba, esto es, no enfrentar un juicio y una eventual condena a cambio de realizar tareas comunitarias y hacer un desembolso a la presunta víctima. La causa lleva ya un año y nueve meses de trámite en el sistema acusatorio, la que debería avanzar rápido.

Ahora, ante el planteo de Fiscalía, el juez Correa deberá definir si acepta apartarse y si la revocatoria a su resolución sobre la inconstitucionalidad corresponde.