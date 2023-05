El Ministerio Público Fiscal recibió un duro revés por parte de la Corte de Justicia, por lo que vio frustrada sus intenciones de revertir el fallo que dictó el juez de Impugnación Benedicto Correa, en la causa que lo tiene en la mira al funcionario judicial Mario Parisí. El magistrado había declarado la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal que indica que los jueces no podrán, bajo pena de nulidad, otorgar una probation "sin que exista acuerdo expreso previo del Ministerio Público y la Defensa". Para el fiscal Roberto Ginsberg, dicha sentencia "rompe el sistema acusatorio" porque "una de las características fundamentales es que la disponibilidad de la acción penal (avanzar o no con un proceso) está en cabeza del Ministerio Público". Por eso, su colega de Cámara, Silvina Gerarduzzi, le había solicitado al máximo tribunal que tramite y revea el fallo de Correa, lo que ahora fue denegado porque se trató de "un recurso formalmente improcedente" y, según la ley, Fiscalía "no tiene legitimación para impugnar la resolución que dictó el juez porque no se trata de una sentencia firme". Con la definición, un juez de Garantías deberá definir si le otorga o no la probation a Parisí, por lo que se viene una nueva discusión sobre si ese beneficio aplica o no para un funcionario judicial acusado de lesionar a su expareja y amenazarla de muerte con un cuchillo.

La resolución del máximo tribunal vio la luz en un momento en el que la relación con Fiscalía no es la mejor. El fiscal General Eduardo Quattropani desafió a la Corte por haber dispuesto, en una sentencia a la que calificó de "poco feliz", la presencia obligatoria del fiscal, el defensor del imputado y el juez de Garantías en las audiencias que se realizan en Cámara Gesell. A raíz de eso, el jefe del Ministerio Público (MP) sacó una instrucción general en la que insistió en que en dichas audiencias intervengan los ayudantes fiscales. Ante la postura del MP, el presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, a través del área de prensa del Poder Judicial, se limitó a decir que no será contestatario (ver Respuesta...).

Además de emitir un fallo en contra de los intereses de Fiscalía, el juez del Tribunal de Impugnación había rechazado el planteo que la fiscal de Cámara Gerarduzzi había hecho para que la Corte revea y revoque la sentencia. Por eso, planteó un recurso de queja ante el máximo tribunal, el que ahora le fue denegado, por lo que la decisión del juez Correa quedó firme. Si bien el MP puede intentar ir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la causa Parisí, al parecer, desistiría de ese camino.

En la sentencia, los cortistas Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto fueron duros con Fiscalía al indicar que "adviértase que la parte central del fallo de Correa fija o establece que otro juez inferior dicte una nueva resolución sobre el pedido de probation de Parisí, por lo que de ningún modo puede considerarse una resolución de carácter definitivo". Dicha postura no es menor, ya que, según la ley, Fiscalía no puede plantear quejas ante la Corte sobre asuntos que no están cerrados. Además, dijo que "el nuevo juez podrá, quizás, dictar una resolución definitoria que podría ser pasible de revisión. Es decir, cuando se defina verdadera y realmente la denegatoria o concesión de la suspensión de juicio a prueba, recién quedará consolidado el escenario procesal para ser atacado", esto es, para llegar hasta la Corte.

Bajo esa línea, si bien el máximo tribunal le dio un revés al MP, dejó abierta la puerta a que el tema sea discutido cuando otro magistrado defina si le otorga una probation a Parisí. Para dicho fallo, el nuevo juez no estará atado a la postura de Fiscalía, ya que Correa decretó la inconstitucionalidad del artículo que indica que los jueces no podrán otorgar una probation "sin que exista acuerdo expreso previo del Ministerio Público y la Defensa".

Respuesta de la Corte a Quattropani

Luego de que el fiscal General cuestionara al máximo tribunal por emitir una sentencia que excluye la presencia de los ayudantes fiscales en las audiencias de Cámara Gesell y que fuera desafiante al indicar que estos igual asistirán, este medio intentó dialogar con el presidente de la Corte Guillermo De Sanctis. Si bien el cortista no contestó, desde el área de prensa indicaron que la respuesta oficial es que la Corte "no será contestataria" y que "el fallo está dictado", por lo que hay que "circunscribirse al texto de la sentencia".