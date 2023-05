El juez del Tribunal de Impugnación, Benedicto Correa, rechazó el planteo que había esgrimido la fiscal Silvina Gerarduzzi para acceder a la Corte de Justicia con el fin de revocar una sentencia del propio magistrado. Dicha resolución había declarado la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal que indica que los jueces no podrán otorgar, por ejemplo, una probation "sin que exista acuerdo expreso previo del Ministerio Público y la Defensa". Además, había anulado el fallo de un juez de Garantías que le había negado, tras la oposición, justamente, de Fiscalía, la suspensión de juicio a prueba al funcionario judicial Mario Parisí, quien fue denunciado por su expareja por causarle lesiones y amenazarla en el marco de un contexto de violencia de género. Por eso, Gerarduzzi trató de acudir al máximo tribunal judicial para revertir esa situación, pero Correa se lo denegó porque sólo se puede presentar el llamado recurso de casación contra las "sentencias definitivas", es decir, que "ponen fin al proceso penal". De hecho, el juez de Impugnación dispuso que la cause baje a un colega de una instancia inferior para que dé una nueva decisión. No obstante, desde el Ministerio Público aseguraron que, ahora, plantearán un recurso de queja ante la Corte para lograr que le ordenen a Correa que les envíe el expediente para analizarlo y resolverlo.

Todo ese meollo jurídico revela otro round en la disputa entre el magistrado y la fiscal. Sucede que Gerarduzzi, en su apelación al máximo tribunal, había tildado a Correa de "ignorante" al desconocer las funciones de un fiscal y un juez y que había sacado un fallo "absurdo". El magistrado contraatacó al "recordarle" que el planteo "debe contener términos respetuosos. Un estilo agresivo y desconsiderado, además de descortés, desluce a su firmante, puesto que solamente una infravaloración de nuestra Corte local puede hacer pensar que ha de influirse en la decisión con este tipo de expresiones o descalificaciones, de allí que debe reconsiderar esta conducta para que, en lo sucesivo, evite exposiciones inadecuadas a la praxis judicial".

El tema es que la causa contra Parisí sufrirá una demora más, ya que Fiscalía irá a la Corte para que habilite el tratamiento de su cuestionamiento al primer fallo de Correa. Los defensores entienden que la causa prescribirá en noviembre por el paso del tiempo sin que exista una sentencia condenatoria o absolutoria. En cambio, en el Ministerio Público sostienen que eso no es así. De hecho, el fiscal Roberto Ginsberg había pedido que el funcionario judicial sea castigado con 1 año y 8 meses de prisión en suspenso por asestarle una golpiza a su expareja, además de amenazarla de muerte con un cuchillo. Los defensores Fernando Castro y Nasser Uzair pidieron la probation, pero Ginsberg se opuso ante la negativa de la denunciante.