Previo a dictar el fallo, la jueza de Garantías, Celia Maldonado, le dio la palabra a María Fernanda Sánchez Salé, la mujer que denunció al funcionario judicial Mario Parisí por, presuntamente, haberle propinado una golpiza y amenazarla de muerte con un cuchillo. En la audiencia, la mujer hizo un gran esfuerzo para contener las lágrimas, conociendo de antemano que, si bien su palabra importa, no sería determinante para emitir una sentencia, aunque al final fue uno de los elementos que tomó la magistrada para rechazar el pedido de suspensión de juicio a prueba que había solicitado la defensa del funcionario judicial. Así, dijo que "he pasado todo este proceso con dolor y angustia. Con amenazas, aprietes y manipulaciones. Parisí se burlaba de mí, de mi ignorancia porque yo no pertenezco al Poder Judicial". También habló de "amiguisimo" y "arbitrariedad" a favor del funcionario, dentro del desarrollo de la causa. Con esos puntos, Maldonado sostuvo que "la víctima ha sido escuchada, por lo cual he considerado procedente no dar lugar a la suspensión de juicio a prueba". Según adelantó la defensa de Parisí, el nuevo fallo será apelado ante el Tribunal de Impugnación y, eventualmente, llegará hasta la Corte de Justicia para revertir la sentencia.

La de ayer fue la segunda vez que el funcionario judicial recibe un rechazo ante un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation). Antes, otro juez de Garantías, Matías Parrón, había resuelto en el mismo sentido porque no hubo acuerdo del Ministerio Público Fiscal, quien se negó a otorgarle el beneficio, que implica no llegar a un juicio a cambio de realizar tareas comunitarias y de entregar una suma simbólica de dinero. Incluso, sobre ese punto, uno de los abogados de Parisí, Fernando Castro, ofreció 600 mil pesos en tres pagos de 200 mil pesos por mes, y realizar 36 horas de servicio comunitario en la Municipalidad de Chimbas.

Fiscalía, representada por Roberto Ginsberg, se venía oponiendo a otorgar la probation porque entendió que la presunta violencia que ejerció Parisí contra su expareja se dio en un contexto de violencia de género y bajo ese marco, dicho beneficio no procede. La defensa se opuso al indicar que el presunto contexto no se podía tener en cuenta en esa etapa del juicio, porque representaría adelantar un debate que se tiene que dar en una etapa de juicio. Así, el juez Parrón, sacó la situación de violencia de género para esa instancia del debate.

Si bien hubo un primer rechazo, el juez de Impugnación, Benedicto Correa, anuló esa sentencia al indicar que la negativa de Fiscalía condiciona la decisión que debe tomar un juez para otorgar o no una probation. En esa resolución, declaró la inconstitucionalidad de la norma que establece que sí o sí debe haber un acuerdo del Ministerio Público y que un juez está impedido de dar el beneficio si esto no ocurre. Dicha sentencia generó un cimbronazo en Tribunales, ya que muchos entendieron que la resolución "rompía el sistema acusatorio", ya que despoja a los fiscales de su política de persecución penal.

Ahora, para negarle el beneficio a Parisí, la jueza Maldonado indicó que "considero que la violencia de género es una especie dentro de la violencia intrafamiliar", por lo que volvió a incorporar la situación de género y, por lo tanto, "no se puede aplicar la suspensión de juicio a prueba", ya que así lo establecen normas nacionales e internacionales.

Definiciones

“Me he visto basureada y ensuciada. Esto es una película de horror. Yo pido justicia y quiero

mi tranquilidad. No puedo permitir que todo esto quede en la nada como me lo aseguraron.

Todos los beneficios han sido para él (Parisí)”, dijo Fernanda Sánchez Salé.