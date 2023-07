Luego de recibir un rechazo a las dos propuestas que puso sobre la mesa el pasado lunes, este miércoles el Ministerio de Educación convocó a los gremios docentes para una nueva reunión paritaria.

Según informaron, el nuevo encuentro será el próximo martes 1 de agosto a las 10 en el Centro Cívico y hay una gran expectativa por conocer la nueva oferta oficial se esperaba que salga hoy a la luz. Esta mañana, la titular de Hacienda, Marisa López, había adelantado en Radio Sarmiento que ella junto a su equipo analizaban los números para reunirse tras una breve prórroga.

Desde UDA, el secretario general Lucio Vázquez, aseguró que "es muy positivo el llamado a un nuevo encuentro porque deja la puerta abierta para continuar con las negociaciones salariales".

El pasado lunes hubo una respuesta de Nación sobre el Salario Mínimo Docente Nacional Garantizado, pero no hubo acuerdo por su valor y su impacto en el Salario Neto Docente Provincial Garantizado (SNDPG). Bajo ese marco, el Ministerio de Hacienda hizo dos ofertas que fueron rechazadas.

"Establecer un sueldo mínimo de 214.500 pesos a partir de agosto o, alternativamente, establecer un salario neto (de bolsillo) escalonado por antigüedad", fueron las propuestas. Para los sindicatos, ambas implicaban convertir los 214.500 pesos en un "techo salarial" porque genera "un achatamiento mayor en la pirámide" e, incluso, "produciendo la universalización del salario docente".

Esto es, que la mayoría de los maestros cobren lo mismo, independientemente del cargo, antigüedad y radio que tienen. Así, solicitaron que, "dentro del plazo de 48 horas proponga" una nueva oferta que implique el pase gradual al valor índice de una suma que hoy es no remunerativa y no bonificable. Además, que el 10 por ciento de suba prevista para septiembre se adelante a julio. También agregaron un ultimátum: "Vencido el plazo o denegada la petición, las partes quedan libradas para accionar según corresponda". López confirmó que iba a ser la última oferta, pero finalmente este miércoles no se conoció y solo una nueva convocatoria para los sindicatos.

Es casi un hecho es que la suba del 10 por ciento prevista para septiembre será adelantada a agosto, dijo la ministra de Hacienda.

La cifra de 214.500 pesos surge de lo que definió la paritaria nacional como el salario inicial desde julio. La cartera que conduce Jaime Perczyk dispuso un mínimo de 165.000 pesos y los gremios sanjuaninos entienden que ese es el valor que se tiene que tener en cuenta para sumarle el 30 por ciento y definir el SNDPG. El Ejecutivo considera que el mínimo nacional es menor y más cercano a 145 mil, por lo que el compromiso se cumple con los 180 mil pesos que, desde marzo, comenzó a liquidar por un reclamo de docentes autoconvocados.

Ahora, los referentes gremiales sostienen que, al establecer que un maestro no cobrará menos de 214.500 pesos, habrá más docentes en iguales condiciones, ya que, "aquel que recién se inicia cobrará lo mismo que alguien con hasta 20 años de antigüedad o hasta un directivo", indicaron.

Sobre la propuesta, López dijo que lo que se busca es "garantizar 214.500 pesos para todos los docentes que hoy no alcancen ese neto (valor de bolsillo)". Además, sobre la queja de que la pirámide salarial no se mantiene, indicó que "el año pasado se trabajó en la grilla salarial, no sólo en la recuperación del salario, sino también en mantener la pirámide. Si se ven los salarios brutos, en todos los escalafones se respeta y se mantiene la pirámide. Lo único que intentamos es que los salarios de menores ingresos puedan tener un poco más de salario neto en los bolsillos".

También remarcó que "esta es una instancia que implicaba revisar el cumplimiento del acuerdo salarial de marzo, que se definió en un 71,1 por ciento, y que, seguramente, se va a lograr desde agosto. Desde ahí y en adelante, se aplicará un índice de actualización que mantiene los salarios un 5 por ciento por arriba de la inflación".