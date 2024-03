A partir de las 18 de hoy, en el Centro Cívico, los sindicatos docentes de San Juan se reunirán con las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Será el tercer encuentro para intentar definir el aumento salarial para el mes de marzo, en medio de una paritaria que tendrá, al menos hasta abril, negociaciones mensuales. Los gremios llevarán la respuesta que dieron los docentes de todas las escuelas de la provincia a las dos propuestas que hizo el Gobierno. Es que el pasado viernes se llevaron dos alternativas: la primera, una suba del 15% con respecto a enero y un bono de 50.000 pesos y la segunda una mejora del 17% y un bono de 25.000 pesos. Lo que suceda en la negociación, si aceptan, siguen negociando o hasta si van a paro, dependerá únicamente, según los sindicatos, de lo que decidan las bases.

Tanto desde UDAP como de AMET no tenían al cierre de esta edición una respuesta concreta para las autoridades provinciales, porque seguía en discusión en las escuelas sanjuaninas si aceptaban o no las alternativas. Patricia Quiroga, titular del primero de los gremios, explicó que el tiempo máximo para recibir la respuesta de los trabajadores era hasta hoy a las 12. "Hasta el momento tenemos muy pocas actas, cerca de cuatro, por lo que no se pude hablar de una tendencia", explicó la sindicalista.

En el caso de AMET, Daniel Quiroga explicó que tenían planeado reunirse con los delegados hoy a las 11, horas antes de la reunión paritaria y que ahí iban a conocer la opinión de las bases, si aceptaban una de las ofertas o ninguna.

Durante las reuniones en las escuelas los docentes definirán qué respuesta llevan los gremios y las autoridades de estos aseguraron que este será el mandato que llevarán. En caso de aprobar cualquiera de los porcentajes, este será el aumento que recibirán con el sueldo de marzo, que se cobra en abril y se incorpora a la mejora del 15% de febrero. Si no aceptan ninguna de las dos propuestas, queda abierta la posibilidad de Gobierno se mantenga en su postura o haga una oferta superadora. En este caso, la discusión volverá a las escuelas otra vez, para ser sometida a votación de los trabajadores.

Patricia Quiroga aseguró que están dispuestos a acatar "el mandato de los trabajadores". Incluso, dijo que si hay un pedido de las bases de ir al paro lo harían "aunque esto signifique romper con la paritaria". Daniel Quiroga de AMET coincidió y recordó que "en el paro de inicio de clases, que fue nacional, hubo un acatamiento del 65%, que fue importante, por lo que analizaríamos este mandato también".