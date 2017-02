El ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Cristina Elsabeth Kirchner y ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, insistió este domingo con que hubo "espionaje político" del Gobierno en su contra por las escuchas filtradas a la prensa y advirtió que "intentaban escuchar a la ex Presidente".

"Esto es responsabilidad directa del presidente (Mauricio) Macri y del ministro de Justicia, (German) Garavano con la complicidad de los medios de comunicación", sostuvo esta mañana Parrilli, recientemente procesado por el juez Ariel Lijo por supuesto encubrimiento al prófugo Ibar Pérez Corradi.

"Estaban haciendo espionaje sobre la ex Presidenta, el responsable es Macri y se quiere hacer el distraído. Tiene antecedentes de ser un espiador serial", aseveró el ex funcionario kirchnerista.